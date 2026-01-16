Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los últimos partidos de los dos equipos más populares del país, antes de comienzo la semana venidera de la actividad oficial y el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

River Plate se enfrentará este sábado con Peñarol de Montevideo (Uruguay), en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, en busca de un nuevo triunfo en esta pretemporada. El encuentro está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, que tiene capacidad para 28 mil espectadores y que se encuentra en Maldonado, Uruguay.

Este será el segundo amistoso de los que orienta Marcelo Gallardo en la pretemporada, ya que el domingo pasado le ganó 1 a 0 a Millonarios de Colombia gracias al gol de penal del lateral derecho Gonzalo Montiel a los 24 minutos del complemento.

El cotejo se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti a partir de las 21.

En tanto, el domingo seguirá el fútbol por las emisoras de la corporación, con el encuentro que sostendrán Boca Juniors y Olimpia de Asunción del Paraguay, que tendrá por escenario el Estadio San Nicolás se encuentra sobre Av. Dámaso Valdés y Av. Rucci, en el kilómetro 234 de la Autopista que une Buenos Aires con Rosario. La transmisión arrancará a las 21 y el cotejo se pondrá en marcha a las 22.