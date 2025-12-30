¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
CRISIS INSTITUCIONAL

Escándalo en Italia: Luis Scola fue agredido por la espalda tras un partido del Varese

El ex capitán argentino de la Generación Dorada, hoy CEO del club lombardo, sufrió un ataque en medio de un clima institucional tenso.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 18:18
Luis Scola agredido en el túnel tras partido de Lega A en Italia

Un episodio inesperado sacudió al básquet italiano. el argentino Luis Scola CEO y principal accionista del Varese, fue agredido por la espalda en el túnel hacia vestuarios tras el partido ante Trapani Shark por la Lega A. El hecho ocurrió en medio de un clima institucional explosivo que rodea al club rival.

Según reconstruyó la prensa local, Scola recibió una patada cuando intentaba retirarse del parquet. Minutos antes, ya había intervenido para calmar una protesta que terminó con expulsiones y reclamos airados.

La hipótesis indica que el agresor sería un trabajador vinculado al Trapani, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales. Afortunadamente, el ex capitán argentino no sufrió lesiones graves.

Desde Varese intentaron bajarle el tono al incidente y emitieron un comunicado llamando a la calma y al respeto. Trapani, en cambio, mostró malestar y volvió a criticar la situación deportiva e institucional que atraviesa.

Un referente en plena gestión

Con 51% de las acciones del club lombardo, Scola lidera un proyecto de reconstrucción deportiva mientras su figura sigue siendo un faro del básquet argentino en Europa.

