River volvió a barajar y dar de nuevo en el mercado de pases. Las gestiones fallidas por Santino Andino y Maher Carrizo obligaron al club de Núñez a recalcular la búsqueda de refuerzos ofensivos y reactivar un nombre que siempre estuvo en carpeta: Gianluca Prestianni.

Con Andino ya encaminado al Panathinaikos de Grecia y Carrizo decidido a esperar una oportunidad en Europa, el Millonario entendió que era momento de avanzar por una alternativa que sí muestra predisposición. En ese contexto, River retomó contactos con Benfica para intentar destrabar la situación del ex volante surgido en Vélez, hoy con poca participación en el primer equipo portugués, aunque todavía en consideración.

La nueva estrategia de River incluye una oferta superadora respecto a intentos anteriores. Según trascendió, el club estaría dispuesto a acercarse a los seis millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, además de asumir el compromiso de adquirir el porcentaje restante en un plazo futuro. Un gesto que busca seducir a Benfica, que todavía pretende recuperar buena parte de los nueve millones de euros que invirtió en su llegada.

A diferencia de otras negociaciones recientes, en este caso el deseo del jugador juega a favor. Prestianni ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a River y está dispuesto a hacer fuerza para que la operación avance, entendiendo que necesita continuidad y protagonismo, algo que hoy no encuentra en Portugal.

Desde el entorno del futbolista confían en que la nueva propuesta puede acercar posiciones y abrir la puerta a un desenlace positivo, aunque todo quedará supeditado a la respuesta del club portugués, que por ahora mantiene una postura firme.

Más allá de lo económico, hay una razón deportiva de peso que empuja a Prestianni a buscar una salida. El volante sabe que, para sostener su proyección y pelear por un lugar en la lista de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026, necesita minutos y vidriera. Y River aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a ser protagonista.