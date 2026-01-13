Luego de perder frente al Celta ayer en La Liga, el Sevilla de Matías Almeyda quedó apenas a tres puntos de la zona de descenso, situación que alarma a la dirigencia y a los hinchas. Tras el encuentro, el argentino reconoció su preocupación, pero aseguró que sigue con fuerzas y aprovechó para lanzar una advertencia a los dirigentes del club de Nervión al recordar su experiencia River Plate durante la temporada que terminó con el histórico descenso en 2011.

"El otro día les dije que viví momentos casi peores que este y la falta de unión llevó a un grande como River a segunda división. Nadie puede estar contento. Yo me voy a mi casa ahora y no duermo pensando cómo revertir una situación", aseguró sobre la realidad de su Sevilla, que acumula cuatro derrotas seguidas (tres por La Liga y una por Copa del Rey) y se acercó peligrosamente a los equipos que pelean la permanencia.

Además, en cuanto a la posibilidad de reforzarse en el mercado de pases, Almeyda aseguró que no tiene expectativas por la frágil situación económica del elenco andaluz: "La parte económica todos la saben. Es muy difícil que se pueda reforzar el equipo, por eso hablo tanto de tranquilidad y ser conscientes del momento que estamos viviendo con dolor, pero que ese dolor no nos hunda", expresó, y agregó que está dispuesto a afrontar el mal momento con fortaleza: "¿Qué debería hacer, ponerme a llorar? Esto es trabajo, insistir y dar confianza a los chicos que tenemos, que van a ser los que van a sacar esto adelante."

El Sevilla apenas sumó siete puntos de los últimos 33 en juego y se ubica 14° en La Liga, a tres puntos de Valencia, el último de los que hoy perdería la categoría. Además, fue eliminado por el Alavés de la Copa del Rey y no consigue marcar goles desde la que fue su última victoria, un 4-0 frente al Real Oviedo el pasado 14 de diciembre.