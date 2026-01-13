La dirigencia del Club Atlético River Plate está a punto de cerrar uno de los contratos más importantes de su historia. La entidad de Núñez negocian con la multinacional del rubro del entretenimiento Live Nation un contrato para organizar recitales en el Estadio Monumental por los próximos diez años. Cabe destacar que el Millonario cumplió y finalizó su vínculo con DF Entertaiment el pasado 31 de diciembre.

De esta manera, la institución embolsaría nada más y nada menos que 100 millones de dólares por el contrato que tendrá una duración de 10 años. Resta saber por cuántos recitales será el vínculo, aunque contemplando los que se dieron en los últimos tiempos podrían ser más de 100.

Luego de un 2025 con recitales históricos como los de Oasis, María Becerra y Dua Lipa, en 2026 ya se confirmaron presencias imponentes en el Estadio Monumental. AC/DC brindará tres shows, Lali Espósito dará dos y Bad Bunny hará tres en el mes de febrero. Se espera que haya nuevas confirmaciones en los próximas semanas.

Entre fines de enero y comienzos de febrero, la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo anunciará el inicio de una nueva obra en el Estadio Monumental que promete ser imponente. Por un lado se construirá una nueva bandeja -la quinta- que aumentará la capacidad unos 16 mil lugares más, dejando una capacidad definitiva de 101 mil espectadores.

Por otro lado, en este mismo periodo de obras -que durará entre dos y tres años- se construirá el tan ansiado techo. El mismo tendrá unas 50 columnas por fuera de la estructura actual del Monumental y cubrirá todas las tribunas, dejando así un espacio libre en el centro para que el césped tenga luz natural.