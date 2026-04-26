Por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River empata 0 a 0 en el Monumental ante Aldosivi de Mar del Plata en el regreso del equipo tras el cimbronazo de la derrota en el Superclásico que le valió el invicto del ciclo de Eduardo Coudet como técnico.

Pasó el 0-1 ante Boca, el polémico penal no cobrado y la primera caida del nuevo entrenador. Ahora, el Millonario debe recuperar no solo el camino de la victoria, sino la aprobación de su gente ante un débil Aldosivi que sólo mira la tabla por la Permencia en primera división.

Con un aliento ensordecedor, el hincha demuestra apoyo al equipo que salió con todo a buscar la apertura del marcador y representa una gran oportunidad para Maximiliano Salas, quien vuelve a ser titular, por primer vez en el ciclo del nuevo técnico.

Síntesis

River 0: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre; Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi 0: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Felipe Anso, Esteban Rolón; Agustín Palavecino, Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambio: PT 25' Tomás Fernández por García (A).

La previa

Tras la cictoria de Rosario Central en la noche del viernes, River quedó tercero en el Grupo B, a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia de Mendoza que suma 30 unidades y se estará presentando mañana como local ante Gimnasia de su misma ciudad.

Los compromisos por Copa Sudamericana motivarían el ingreso de algunos nombres alternativos, aunque en defensa defensa podría arriesgarse a Germán Pezzella para acompañar a Lucas Martínez Quarta.

En el ataque, Maximiliano Salas está confirmado por el desgarrado Sebastián Driussi. Entre Kendry Páez y el juvenil Ian Subiabre saldrá uno de los mediocampistas titulares.

Felipe Anso, la nueva aparición del Aldosivi

Aldosivi, por su parte, está penúltimo del grupo con 7 puntos, complicado en la tabla de los promedios y en la anual. Luego del empate de local ante Racing, el Tiburón de Israel Damonte logró volver a sumar en la competencia.

En relación al inicial, se espera que repita la mayoría de los jugadores que plantó el técnico en el Estadio José María Minella hace 7 días, con Felipe Anso, el juvenil que debutó ante La Academia y marcó un gol, lo que llevó a que firmará su primer contrato profesional entre semana.

El historial entre ambos equipos cuenta 11 cotejos, River tiene un claro dominio con 7 triunfos, Aldosivi sumó apenas 1, mientras que los otros 3 terminaron en emmpates.

Datos del partido:

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.