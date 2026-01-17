El hincha del Real Madrid hizo sentir su malestar contra el equipo en el triunfo como local 2-0 ante el Levante, por la fecha 20 de La Liga Español. Silbidos e insultos de reprobación contra los futbolistas por los malos resultados en la presente temporada. Franco Mastantuono vio minutos.

El gran enojo se hizo sentir en la previa, durante, y post cotejo, contra los jugadores, que llegan de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y quedar eliminados en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, equipo de la segunda división.

Los más apuntados fueron Vinicius JR. Quien parece tener poca banca por parte del pública, a él se le suman Jude Bellingham, el uruguayo Federico Valverde, y el francés Eduardo Camavinga.

Kylian Mbappé de penal, a los 12 del segundo tiempo, y de Raúl Asencio, a los 19 de la misma etapa, los tantos del triunfo del Merengue, que en contrapartida al malestar y el funcionamiento del equipo, se mantiene en la segunda colocación de la Liga, a un punto del Barcelona, que juega el domingo ante la Real Sociedad.

Por su parte, Franco Mastantuono vio minutos en el complemento; ingresó en el segundo tiempo donde dio una asistencia y tuvo su gol a los 30´cuando sacó un disparo desde afuera que se reventó en el travesaño.

Para el equipo que dirige Arbeloa, se viene otro partido clave, cuando el martes recibe al Mónaco por Champions League, nuevamente en el Bernabéu.