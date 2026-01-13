La salida de Xabi Alonso del banco del Real Madrid no solo dejó consecuencias deportivas. También destapó un vendaval interno que sacudió al vestuario y expuso una guerra silenciosa entre versiones, rumores y protagonistas. En ese contexto, Jude Bellingham decidió dejar de callar y respondió con munición gruesa a quienes lo señalaron como uno de los responsables del final del ciclo del entrenador.

El mediocampista inglés, uno de los referentes del plantel, fue apuntado desde algunos sectores de la prensa española como parte de un supuesto grupo de jugadores que se oponían a las ideas de Xabi Alonso, junto a nombres pesados como Vinicius Jr. y Federico Valverde. La versión creció con fuerza tras la derrota ante Barcelona en la final y terminó de detonar con la confirmación de la salida del DT.

Lejos de bajar el perfil, Bellingham eligió el camino opuesto. A través de un durísimo comunicado publicado en su aplicación personal, el ex Borussia Dortmund apuntó directo contra lo que consideró una campaña de desinformación. “Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos, siempre con la esperanza de que la verdad salga a la luz a su debido tiempo”, escribió, marcando el hartazgo acumulado.

El mensaje subió rápidamente de tono y dejó frases que encendieron el debate. “Pero honestamente… qué montón de mierda”, lanzó sin filtros, y fue todavía más allá al cargar contra quienes difunden versiones internas del vestuario. “Realmente siento pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’”, disparó, sin mencionar nombres propios pero con destinatarios evidentes.

Bellingham cerró su descargo con una advertencia que resonó fuerte en el ambiente madridista. “No creas todo lo que lees. De vez en cuando esta gente debe rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina para conseguir clics y generar más controversia”, sentenció.

El estallido del inglés dejó en claro que la salida de Xabi Alonso no fue un simple cambio de entrenador. El vestuario quedó expuesto, las versiones cruzadas ganaron volumen y el Real Madrid atraviesa horas agitadas, con figuras que ya no están dispuestas a cargar en silencio con responsabilidades que niegan. En la Casa Blanca, además de títulos, también se juegan relatos. Y esta vez, Bellingham decidió escribir el suyo.