Entre el “pogo” de Alberto y los cuidados de Omar

No fue una semana, más. El Presidente, Alberto Fernández, anduvo por el norte del país. Es una nueva tónica de “cercanía” con el resto de la Argentina que Fernández le quiere imprimir a su gestión en tiempos de Coronavirus. Estuvo en Formosa bastión peronista que administra con mano férrea, Gildo Insfran. Tan aferrado, que las estadísticas oficiales de aquella provincia norteña indican que el COVID19 no se anima a ingresar a territorio formoseño. Será porque tiene demasiado trabajo en el resto de las provincias que rodean el dominio del agraciado Insfran. Las crónicas informaban en detalle sobre las actividades del Presidente de la Nación y el gobernador norteño. La cosa se complicó cuando, los compañeros redactores, debieron ilustrar aquellas crónicas. Las imágenes mostraban a ambos, dentro del protocolo institucional, pero muy lejos del dictado de normas de respeto de bioseguridad vigente durante la guerra declarada al Coronavirus. Abrazos, caricias por doquier y sin barbijo, fue la ilustración de la crónica que invadió las redacciones de todos los medios de nuestro país. El asombro dio lugar al espanto y a una alta dosis de bronca contenida. Una imagen retratada luego del acto oficial, mostró a un Alberto en modo “pogo”, sin barbijo en pose “selfie” junto a una decena de militantes. El “bicho maldito” se las ingenió para ridiculizar a lo más representativo de la dirigencia política de nuestro país. Mientras tanto, millones de argentinos se preguntaban lo mismo que usted y yo. Para qué tanto esfuerzo colectivo si lo más representativo de nuestro país, en su foto, nos muestra otra realidad.

El mal paso

Salvando las distancias, nosotros en nuestra región también tuvimos lo nuestro. Un asado compartido por un grupo de policías de Río Negro, con personas radicadas en Cipolletti y Neuquén, en Las Perlas; paraje rionegrino sobre la margen sur del río Limay distante 12 kilómetros del centro de la capital neuquina; hizo que el Coronavirus se hiciera presente en Neuquén luego de varias semanas con cierta calma.

El virus, en menos de 36 horas puso bajo amenaza a seis familias de Neuquén capital. Casos que ya en su totalidad han sido desechados pero que alertó a toda la estructura sanitarista del gobierno neuquino y a la sociedad capitalina. El caso de Las Perlas hizo que hoy Neuquén haya sido aislada de la provincia de Río Negro. Así se lo comunicó formalmente el gobernador Omar Gutierrez a la mandataria rionegrina, Arabela Carreras, el miércoles pasado. La medida, inicialmente estará vigente hasta el viernes próximo. Si Río Negro no mejora sus índices en la lucha contra el COVID19 es muy posible que los ingresos interprovinciales continúen bajo control estricto por una semana más.

La ministra de Salud, Andrea Peve, no pierde la calma a la hora de evaluar lo sucedido durante los últimos días. Ella y su equipo de profesionales entienden que fue un sacudón que ayudó para apretar las marcas y no bajar la guardia. Saben que el próximo invierno será largo y exigente. El suceso de Las Perlas encontró al gobierno de la provincia junto a la intendencia de Neuquén capital trabajando en la puesta en ejecución de un plan de concientización y contención de mayor profundidad en los sectores más vulnerables de la ciudad.

El fantasma de Villa Azul

En realidad, el diseño está pensado para todas las localidades con más de 80 mil habitantes. La idea es ir en búsqueda de las zonas más carenciadas para realizar las intervenciones sanitarias pertinentes junto con operadores de las áreas de Desarrollo Social y Protección Ciudadana. El fantasma de lo ocurrido en las villas del Área Metropolitana Buenos Aires está presente en la administración de Omar Gutiérrez y no quieren dejar nada librado al azar. “Lo de Las Perlas nos sirvió para entender que no debemos relajarnos”, se sinceró Peve este sábado último. Esta semana y las próximas cuatro, provincia y municipio estarán involucrados en la tarea de prevención en los barrios periféricos capitalinos. No serán mega operativos. Llegarán de manera discreta al encuentro de cada familia para evaluarlos y tener un diagnostico acabado de cada uno de sus integrantes.

Así como el Presidente Fernandez decidió visitar una provincia por semana, el gobernador de Neuquén adoptaría la misma modalidad. Cada semana estará e un par de localidades interiorizándose sobre cuestiones ligadas a la administración provincial y de las comunas.

La semana que finaliza tuvo reuniones virtuales con un número importante de intendentes. La anterior había comenzado esa rutina con un encuentro, en su despacho, con el intendente capitalino, Mariano Gaido. Gutiérrez ha mostrado mucho interés en la marcha de la lucha contra el Coronavirus que llevan adelante las administraciones. También solicitó información sobre la situación de los planes de obra pública que tienen en ejecución cada uno de los gobiernos locales. Hay mucha expectativa en los nuevos proyectos que los municipios están presentando ante organismos del gobierno nacional. Hay disponibilidad de fondos y Neuquén es una de las provincias que mayor número de proyectos ha presentado. El mandatario neuquino dio instrucciones de los pasos que se van a dar en cada una de las localidades y ya estaría manejando una agenda de visitas con una comitiva muy reducida. También ordenó al Secretario General de Gobierno y Servicios Públicos, Leonel Dacharry, a que le imprima mayor ritmo a una serie de obras que se mantuvieron activas durante los 75 días de cuarentena. El buen humor imperante entre los proveedores, letras mediante, es el factor que Gutiérrez aprovecharía para imprimirle mayor acción a la obra pública en toda la provincia.

Omar y Mariano, en bici

El lunes Gutiérrez y Gaido compartirán una actividad organizada por el gobierno de la ciudad. Una conferencia que estaba prevista para el viernes último fue reprogramada para el primer día de junio. Finalmente se presentará el plan integral de bici sendas de la ciudad de Neuquén y la Confluencia. El gobierno de la ciudad presentará el primer tramo del corredor de bici sendas que unen el oeste con el centro y el este de la ciudad. Es el primer paso de un programa de obras de readecuación del tránsito urbano que permitirá unir, en bicicleta, a todos los barrios de la ciudad con el centro capitalino. “El primer paso hacia una ciudad con más equilibrio y apego al cuidado de nuestro ambiente”, le comentó Gaido a este cronista durante su última entrevista.

El plan de bici sendas también vendrá acompañado de una propuesta de aliento a la compra de bicicletas comunes y/o eléctricas. En este caso será muy importante el acompañamiento de entidades crediticias estatales y privadas.

La agenda de ambos mandatarios también ya está ocupada con actividades compartidas cada semana de aquí, por lo menos, hasta el mes de setiembre. En carpeta hay anuncios importantes. Se presentará y dejará habilitado el predio de la ex U 9 y se estima que también podría hacerse realidad la presentación del proyecto del edificio que YPF construirá en las afueras del centro capitalino, sobre el ingreso norte por ruta 7 entre Alta Barda y Parque Industrial. La agenda también recuerda la presentación oficial del plan de erradicación de asentamientos irregulares. Esta semana, Gaido, cumplimento la liberación de las tierras ocupadas sobre calle Casimiro Gómez, en la parte oeste de la meseta. El intendente lo hizo negociando con cada uno de los ocupantes. La acción y los resultados hinchan el pecho del gabinete de secretarios comunales y del propio intendente.

Semana de reapariciones y con marquesinas compartidas. El MPN regresa a la política activa sin descuidar el protocolo de la cuarentena, ni bajarle la guardia al “bicho maldito”.