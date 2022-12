Una característica en su gestión, sola hasta para ser candidata

Era obvio, pero había que esperar. Finalmente Alberto Weretilneck confirmó al intendente de Viedma, Pedro Pesatti como compañero de fórmula. Una dupla que ya sabe lo que es ganar una elección con récord de votos en 2015. Incluso ya presentaron su primer spot de campaña, recordando su paso por el gobierno provincial. Esta vez no hubo golpes bajos como el video presentado hace unos meses que hirió la sensibilidad de la gobernadora Arabela Carreras. Es más, no se hace ningún tipo de mención al actual gobierno que es del mismo color político.

Hasta ahora la postura de Weretilneck ante cada pregunta que hacía referencia a la campaña era "falta mucho" y "primero hay que definir cuándo serán las elecciones", contestaba. Pero la jugada cambió. Carreras se demora en firmar el decreto que convoque a elecciones, un acuerdo logrado días previos a la cumbre partidaria de Los Menucos cuando se renovaron las autoridades. Ella se comprometió a respetar la estrategia del actual senador y él en colaborar para que ella encuentre "su lugar" el año próximo.

Carreras se ilusiona con ser candidata a intendenta de Bariloche. De hecho la mayor parte de sus días como gobernadora los pasó en la ciudad con el caudal electoral más importante de la provincia. No se dejó seducir por ninguna banca a nivel nacional y apuesta a llegar al Centro Cívico. Pero sola no llega. Además de la interna abierta con Agustín Domingo (albertista puro que no baja su precandidatura), intenta cambiar la fecha de elecciones en esa ciudad, pero no consigue el respaldo de los concejales, ni los de Juntos Somos Río Negro se muestran a favor.

El intendente Gustavo Gennuso ya acordó con Weretilneck un lugar en el futuro de gabinete para él y su gente. El ministro de Obras Públicas, Carlos Váleri también soñó con ser el Jefe Comunal, pero se descarta que continuará en el gobierno provincial y mantendrá el control del deliberante. Entonces, el apoyo prometido a Carreras para que elija donde continuar, no es tal. El diputado Nacional Domingo se mantiene en carrera a la intendencia. Hoy está sola peleando por la modificación de la ordenanza electoral que fija las elecciones para el primer fin de semana de septiembre, justo en el medio entre las PASO y las generales. Ella quiere que sean en mayo, un mes después de la elección de gobernador.

A cambio Carreras prometió firmar el decreto para la convocatoria a elecciones provinciales. Se debe hacer con 90 días de anticipación y aún hay tiempo, si se tiene en cuenta que la intención es que se celebren el 16 de abril. Hace pocos días en San Antonio, la gobernadora ratificó esa fecha y que la convocatoria está en borrador. El llamado sería inminente. Con un Weretilneck en campaña y con encuestas muy arriba, la gobernadora se encuentra sola y sabe que cualquier resistencia a su parte del acuerdo la dejaría totalmente afuera del diagrama post eleccionario.

Pero no todos los caminos que transitan Weretilneck y Pesatti son placenteros de cara a las elecciones. Una jugada de los hermanos Soria amenaza con dejar al cipoleño prisionero de la grieta nacional. Precisamente lo que quiere evitar al adelantar las elecciones a abril. Es que el acuerdo con el camporista Martín Doñate, que armó la alianza Nos Une Río Negro para ser colectora de Juntos Somos Río Negro, lo deja pegado al sector kirchnerista del gobierno nacional. En tanto que el actual ministro de Justicia de Alberto Fernández, Martín Soria y su hermana María Emilia (intendenta de Roca), se mostraron con el presidente y tendrían el aval de la Casa Rosada para ir en búsqueda de la gobernación con la ex montonera Silvia Horne (Movimiento Evita) como candidata.

La premisa de los analistas que asesoran a Weretilneck es no quedar ligado a ninguna de las partes de la grieta, quedó demostrado en el spot de campaña en la que sólo va él con su compañero de fórmula en una camioneta. Una idea un tanto repetitiva y hasta copiada de lo que fue la campaña 2011 en la que lanzaron parasoles (para distribuir en Las Grutas) para autos en la que se veía a Carlos Soria conduciendo y al entonces intendente de Cipolletti como acompañante. Una ejemplo concreto de lo que es la política: ideas repetitivas, reformadas, actualizadas y mucho marketing.