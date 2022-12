Carreras en contra de los gremios y a favor de los poderosos

Los empleados públicos mantienen abierto un frente de conflicto con el gobierno de Río Negro por la mala liquidación del acuerdo salarial y que la gobernadora parece no darle importancia. Con la campaña a la gobernación lanzada, cada vez queda más expuesta la falta de poder de Arabela Carreras, quien a su vez ningunea a los sindicatos, una situación que se mantuvo durante todo 2022 y con las pocas señales que brinda se profundiza en este fin de año.

La soledad de Carreras al frente del gobierno provincial es constante. Su mal carácter, sus reacciones desmedidas y la falta de confianza en su gabinete generó que a un año de dejar el mandato, su figura se encuentre por demás devaluada a nivel político. No solo queda evidenciado en el conflicto con los empleados públicos que en ningún momento del año pudo resolver, también queda demostrado en su ausencia en las apariciones públicas de Alberto Weretilneck en las diferentes ciudades levantando el brazo de los candidatos de JSRN, como sucedió con Carlos Banacloy en Roca.

La decisión de Weretilneck de mostrarse sin la gobernadora no obedece a una cuestión de agenda y está influenciada por la mano que meten los asesores de campaña. Con encuestas le mostraron que su figura política no está asociada a la del gobierno de Río Negro, una cuestión que hasta puede parecer ilógica si se recuerda que Carreras ocupa ese lugar porque el hoy senador recibió un revés de la Corte Suprema para ir por otro mandato y que en una cumbre de urgencia desarrollada en Cipolletti se decidió que quien era la ministra de Turismo ocuparía el primer lugar en la fórmula.

Pero a unos 120 días de las elecciones, que el propio Weretilneck confirmó que serán en abril, lo que sucede en el gobierno comienza a incomodar. Es que los conflictos, que la propia gobernadora se encarga de abrir, comienzan a salpicar la figura de del candidato. El cipoleño se mantiene al margen, pero es consciente que el plenario de ATE previsto para el miércoles y el Congreso de UnTER del viernes definirán paros. Y esas medidas traerán que mantienen las escuelas cerradas le impiden a miles de chicos rendir en las mesas de diciembre.

Mientras la gobernadora ejerce a distancia y su presencia en Viedma es esporádica, Río Negro volvió a ser noticia a nivel nacional y otra vez por Lago Escondido. Aunque esta vez no fue por sus ingresos vedados y si por los permitidos. En el chat hackeado del grupo Los Huemules integrado jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), también figuraban dos nombres muy conocidos para la administración provincial.

Uno es Tomas Reinke un lobbista que supo lograr varios millones de pesos en pauta, y garantizar la unión fraterna entre el gobierno de Juntos Somos Río Negro con el Diario Río Negro, que comenzó con Weretilneck y continuó con Carreras. Y que además incluyó el acuerdo por el Instituto Patagónico de las Artes (IUPA) una creación de Norberto "Tilo" Rajneri (familia fundadora del matutino) transformada hoy en la caja laboral de los acomodados del gobierno provincial a través de horas cátedras sin ningún tipo de control.

Otro de los nombrados en el chat de Telegram es Nicolás Van Ditmar, defensor de intereses de Joe Lewis en Río Negro. El mismo que consiguió la habilitación de la gobernadora para hacer un loteo en una área protegida del Cerro Perito Moreno en El Bolsón, o años antes con el aval de Weretilneck logró crear una central hidroeléctrica en el río Escondido e introducir esa energía en el Sistema Interconectado Nacional. También el que supo decir "vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta". Y el mismo que se sentó a negociar con todos los gobernadores desde mediados de los 90 a la fecha, incluso fue la primera cita en la corta agenda de gobierno que tuvo Carlos Soria al frente del gobierno provincial antes de que su mujer lo matara de un tiro en la cabeza la madrugada de año nuevo de 2012.

Otro dato curioso y que no debe pasar desapercibido es que entre Los Huemules está el juez Federal Carlos "Coco" Mahiques, quien tuvo en su despacho la causa abierta por la compra fraudulenta de Lewis de 12 mil hectáreas en zona de seguridad de frontera por unos 12 millones de dólares, pero en octubre del año pasado el magistrado ratificó la prescripción y sobreseyó a todos los imputados.

Esa orden judicial se cumplió y no fue apelada, como si lo hizo la gobernadora Carreras al fallo que fijaba un plazo de tres meses para que la provincia de Río Negro abriera el camino que garantice el libre tránsito al Lago Escondido, hoy cercado por Lewis. El acceso por Tacuifí (en el paraje El Foyel) es el más directo, pero el gobierno provincial no está dispuesto a hacerlo. Hasta incluso la mandataria reconoció que no estaba dentro de las prioridades de su gestión, luego de que presidente Alberto Fernández solicitara el cumplimiento de la sentencia dictada en 2013.