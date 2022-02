La Renga, los sueldos y otros PROblemas

Fue una semana agitadita y no sólo por aquellos que se agitaron subiendo escaleras o caminando por la calle en medio de semejante calor. Tammbién lo fue por el frustrado recital de La Renga y la disputa entre Guillermo Pereyra y Claudio Domínguez, quienes desde el MPN se metieron en asuntos de Juntos por el Cambio.

Pero, eso no es todo... También se debe mencionar la penosa pelea entre niños difundida a través de un video, y los renovados reproches de los "elefantes" a Quintriqueo, a quien siguen considerando “carnero” en medio de la negociación salarial.



Mala pata:

La Renga no fue autorizada a tocar en la Isla 132 y la productora de esta banda de rock -una de las más convocantes del país- arremetió tanto contra la Municipalidad de Neuquén como contra el ente que administra el Paseo de la Costa (Cordineu).

Se explicó, desde la producción, que la negativa se argumentó en el hecho de que la obra de lo que será un centro de convenciones, representaba un peligro. Y aquí el planteo: por qué no a La Renga, si en ese mismo lugar se realizó la Fiesta de la Confluencia, con una convocatoria tal que superó holgadamente el millón de personas a lo largo de sus cinco noches.

Si acaso la hubo, la explicación no se conoce. Pero, hay otra pregunta más: por qué la productora vendió entradas cuando no tenía la autorización. La propia productora admitió que el 15 de diciembre Cordineu comunicó su negativa y que insistieron porque el argumento no les pareció serio. En fin, hubo alguien que metió la pata.

Cuando se enciende el delito… se apaga la luz:

Dentro de su extenso catálogo de objetos a robar, los hampones -de esta y de cualquier otra región del país- incluyen a los cables y equipos del tendido eléctrico. Pasó muy recientemente con el hurto que dejó sin luz a buena parte de Plottier y volvió a pasar a los pocos días en Neuquén.

Aquí, la cooperativa eléctrica (CALF) se vio obligada a realizar un corte de luz, tras el intento de robo de un transformador ubicado en Valentina Sur ¡Sí, un transformador! Semejante descaro sólo puede llegar a explicarse en la sensación de impunidad que parece anidar entre los delincuentes.

Desde el MPN opacaron al PRO:

El cruce tan áspero como fugaz entre Guillermo Pereyra y Claudio Domínguez parece haber puesto en shock a los exponentes de la expresión local de Juntos por el Cambio. El PRO quedó literalmente opacado -como alguien al que le copan “el rancho”- y recién varias horas después salió a opinar la diputada provincial Leticia Esteves. Todo comenzó cuando Pereyra le reprochó a Domínguez su tempranera adhesión a la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

Lugo el concejal contestó que cuando el petrolero fue senador, ofició de “perrito faldero” de Macri y llamó a votar por él. Varios, entre la dirigencia de JxC y en especial del PRO siguieron enfrascados en sus asuntos, hasta que recogió el guante Esteves y dijo ver con buenos ojos que dirigentes del MPN (en realidad fue uno solo) manifiesten su apoyo Larreta.

También se dijo sorprendida de que, ahora, Pereyra “prefiera a un gobierno (nacional) sin rumbo, sin plan energético y que prefiere importar gas antes que fomentar la producción neuquina”.





Triste, penoso y evitable:

Como tanta otra tristeza a la que te acostumbrás, dice la letra de uno de los temas de Los Redondos. Y si bien el video que muestra a dos niños a los golpes, en medio de la arenga de sus pares, horrorizó a quienes lo vieron, el hecho es que el asunto este del bullying no es nuevo. Quizá no se hizo todo lo necesario para erradicarlo; y lo que se hizo, bueno, a la vista está que no alcanzó, ni aquí ni en el país. Como todo infortunio, este debería ser un llamado de atención para aquellos y aquellas que de alguna u otra manera tienen responsabilidad en la materia.

La brutal pelea que duele -y mucho- la protagonizaron dos niños de 13 y 14 años adentro de una cancha en Añelo y, lejos de separarlos, sus compañeros los filmaron.



El chiquito malvinero:

En abril de 2021, Thiago Huenchillán que entonces tenía 7 años le dio una lección a su maestra de tercer grado de una escuela de Comodoro Rivadavia (Chubut). Por esas cuestiones de la pandemia, estaba en una clase virtual cuando la docente le dijo que las Malvinas no eran argentinas y él respondió con firmeza: “Sí, sí son argentinas”.

La respuesta del chiquito inspiró al gobierno de Tierra del Fuego que ordenó bordar las Islas Malvinas en los guardapolvos escolares. También a un grupo de vecinos neuquinos que en la semana presentó un proyecto en la Legislatura para que esa medida también sea obligatoria en la provincia. La iniciativa se pondrá en debate, pero puede decirse que el pequeño malvinero ya ganó.





Salarios e internas sindicales:

La mesa de negociación salarial entre funcionarios de la provincia de Neuquén y dirigentes de los gremios que representan a trabajadores del Estado, hicieron aflorar cuestiones pendientes, que subyacen y afloran cuando se presenta la oportunidad.

Por ejemplo al conductor de ATE, Carlos Quintriqueo, lo siguen acusando de “carnero” y una vez más fue cuestionado por los autoconvocados de Salud (elefantes) quienes no lo consideran digno representante de los intereses de la clase trabajadora.

También entre los docentes de ATEN afloraron las diferencia y la seccional capital (comandada por la ex diputada de Izquierda, Angélica Lagunas), salió a marcarle la cancha a la dirigencia provincial que encabeza Marcelo Guagliardo.