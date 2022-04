Clases de lectura con L-Gante

El gremio docente no cede en su reclamo. Separado del frente sindical, que se abroqueló en busca de un aumento mayor a los míseros 21 puntos que ofrecía el gobierno en febrero para todo el primer semestre, UnTER planifica un tercer paro si la gobernadora Arabela Carreras se mantiene en su postura de enfrentarlos con declaraciones como que tienen el segundo mejor sueldo del país y la promesa de descontar los días de paro. A más de un mes de iniciado el conflicto y todo lo que generó, y más al pensar todo lo que puede pasar, el análisis es que la mandataría realizó una pésima lectura.

Parece que Carreras tomó clases de lectura política con la canción del abecedario del creador de la cumbia 420 L-Gante. Evidenció una inexistente cintura política que derivó en un conflicto que podría haber evitado, si de hecho habilitó un aumento de tres puntos más de lo ofrecido en un primer momento. Y además, a los estatales, les otorgó un bono de 15 mil pesos, lo que había solicitado ATE en una reunión privada con ella a mediados de febrero, después cortó el diálogo y mandó al ministro de gobierno Rodrigo Butler a decirle a Rodolfo Aguiar que sólo sería de 10 mil. En menos de dos meses aumentó el 24% y también cedió en la suma fija por última vez.

La actitud de la gobernadora, ante cada problema en su gestión, ronda lo irracional. Acusó a los gremios, pretendió volcar en contra de los maestros a la opinión pública al mostrar los sueldos de los docentes y en todas las oportunidades asegura que no habrá nueva convocatoria. En esta segunda etapa del conflicto salarial, intentó minimizar el reclamo de UnTER encuadrando todo en una interna sindical, que sin dudas existe, pero no se pude dejar de tener en cuenta que los sueldos no alcanzan y entonces los reclamos son válidos.

Los docentes se reunirán el martes en Villa Regina, en un Congreso que estará caliente. Pese a que la Secretaria General Sandra Schieroni está en retirada, se alinea tras la mayoría que demostró con el 98% de acatamiento (en el último paro de 48 horas) su poderío. Nada parece indicar que retrocederán a mitad de camino, por lo que la posibilidad de una nueva medida esta latente. Mientas desde el Ejecutivo no dan señales claras para destrabar las negociaciones.

Los problemas de lecturas y gestión se multiplican en la última mitad del mandato de la gobernadora. Una bomba a punto de estallar es la delicada situación de ALPAT, la planta del grupo Indalo (de los cuestionados Cristobal López y Fabían de Sousa) está paralizada sin producir por la falta de gas. San Antonio vive de lo que genera el turismo de Las Grutas en verano, de la pesca y esta es la única industria ajena a estos rubros y es la que produce el 40% del carbonato de sodio que se consume en el país para la industria de la alimentación, higiene personal y limpieza. Tiene 500 empleados, lo que sumados los integrantes de sus familias, alcanza el 10% de la población de la localidad.

ALPAT, nacida y paralizada durante la época del "soñar y hacer" de Horacio Massaccesi, es la única planta de este tipo en sudamérica. Las deudas del grupo empresarial la dejaron sin gas y los empleados se autoconvocaron para rescatarla. Intentaron llegar a la gobernadora, pero los derivó al ministro de Producción y ya candidato a intendente de Roca, Carlos Banacloy. Pero en vez de dar respuestas, las directivas que le enviaron al funcionario desde el sillón de el despacho de la calle Laprida de Viedma, fue "mandalos a hablar con Energía", por la Secretaría que es un reducto de Alberto Weretilneck y varios de sus aliados, entre ellos la titular Andrea Confini.

Lo cierto que sin respuestas, ALPAT por ahora paga los sueldos, pero sin producir ninguna empresa puede afrontar la masa de empleados. Se teme por los puestos y una eventual crisis local que la dejaría casi en las mismas condiciones de Sierra Grande cuando cerró la mina de Hipasam.

Otro conflicto evitable, que ni Carreras ni sus funcionarios de confianza pudieron advertir a tiempo ,fue el que derivó en un paro de los trabajadores de Canal 10, la señal de televisión de la provincia que se ve en todo el territorio, que debió poner el pasado viernes una placa advirtiendo de que el noticiero del mediodía no salía al aire. El problema es la mala liquidación de los sueldos con importantes descuentos a los trabajadores, y si bien es una empresa que tiene su equipo de administración, su funcionamiento se sostiene con el presupuesto provincial y podrían haber pedido auxilio a Economía para confeccionar de manera correcta los pagos ante la ausencia por licencia psicológica de la empleada que lo debía hacer.

La política provincial no está pasando su mejor momento. La impresión es que la gobernadora está transitando sus últimos meses en el poder. Una situación por la que ya atravesó la provincia en la última etapa del gobierno de Miguel Saiz, en la que se evidenciaba desde mucho tiempo antes que el radicalismo se iría del poder.

Por el lado de la oposición, el peronismo no tiene candidato y hasta duda de poder retener Roca, su reducto desde 2003. La familia Soria piensa en adelantar la fecha de elecciones para marzo de 2023, luego de la Fiesta de la Manzana, antes de la elección provincial que sería en abril y mucho más despegadas aún de las presidenciales.

En el Pro, el diputado Anibal Tortoriello empezó con la campaña a través de pedidos de informes al gobierno nacional con obras prometidas e inconclusas en Río Negro, como la ruta Nacional 151 y la anunciada repavimentación que no llega a Catriel, la ciudad que tiene a esta como única vía de conexión con el resto de la provincia o hacia el norte con La Pampa o Mendoza. Pero no logra trascender más allá del Alto Valle.

Sin embargo hay diferencias de lo sucedido en 2011, ahora no existe una figura tan potente como la de Carlos Soria que arrasaba con todo lo que tenía adelante y prometía el cambio. El recuerdo de la gestión de Weretilneck mantiene las ilusiones de Juntos Somos Río Negro, el partido de gobierno. Es el candidato natural de la fuerza y todos parecen encolumnarse tras su figura, pero no hacen mucho como para acompañarlo.