El duro golpe de la realidad

El estilo de Arabela Carreras es muy diferente al de Alberto Weretilneck. Puede ser un rezago de la sociedad machista que siempre le exige un poco más a una mujer, sin embargo dentro del gobierno marcan que las actitudes soberbias de la gobernadora son permanentes y muy inadecuadas en un lugar donde la cintura política suele definir el futuro de una gestión. Pruebas sobran, pero en los últimos meses quienes integran las filas neurálgicas de Juntos Somos Río Negro se quejan de una interna que a la única que afectó fue a la mandataria.

Decir que el conflicto con los gremios es sólo culpa de la angustiante economía argentina y consecuencia de la maldita inflación es minimizar todo lo sucedido desde fines de febrero hasta la fecha. Es cierto que las cifras de la primera oferta a los estatales no convencían a nadie, pero el acuerdo estuvo muy cerca. El problema fue que Carreras se olvidó a quien tenía sentado enfrente. El secretario General adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar negoció con ella en la Casa de Gobierno, pero lo acordado fue desechado y unilateralmente. La consecuencia se conoce: ruptura del diálogo, paro y caos en los puentes y dos paritarias más cuando ella misma aseguró que no habría nuevas ofertas.

Las negociaciones con los gremios también estuvieron mezcladas con un punto muy álgido en la interna partidaria, donde la figura de Weretilneck contrasta todo el tiempo con cada aparición de Carreras. El regreso del cipoleño es un hecho y Aguiar lo sabe. El crecimiento más grande que tuvo ATE como fuerza sindical en Río Negro lo tuvo durante los 8 años de gobierno del hoy senador, primero como fuerza opositora y luego como aliada. El dirigente sindical supo que este era el momento de mostrar de qué lado se encontraba. Además construyó un frente sindical que arrastró a los docentes de UnTER y a los judiciales de SiTraJur.

El paro convocado hace 10 días para mañana y pasado y otorgarle una semana de tregua al gobierno para que elabore una mejor oferta salarial dio resultado. El viernes pasado, casi al mismo tiempo, el Ejecutivo le entregó a los sindicatos una nueva propuesta que eleva tres puntos el aumento propuesto en febrero. Si bien se mantiene la revisión en junio, tiene fecha para la primera quincena, en tanto que el 24% se divide en 7% en marzo, 3% en abril, 6% en mayo y 8% en junio.

Aún los gremios no resolvieron. Hay divisiones en el frente sindical, ATE estaría de acuerdo, UnTER tiene dudas y los judiciales mucho no pueden opinar, no sólo porque se trata de otro poder del Estado, sino por su limitada fuerza de choque que tiene. En el medio, pocas horas antes de conocerse oferta, UPCN salió a pedir un 24% de aumento para sentarse en la Mesa de la Función Pública, justo el porcentaje de aumento que propuso el Ejecutivo.

Carreras cedió y perdió terreno en una batalla que podría haber evitado.

En el medio de esta discusión, y mientras defendía el acuerdo con el FMI en el Senado y las continuas fotos con Martín Doñate, el presidente del PJ rionegrino, cada vez que hay anuncios para la provincia, Weretilneck comenzó a dejar ver cuál será su estrategia para volver al sillón de calle Laprida en Viedma. Y lo primero que definió es cómo pretenden pelear por la intendencia de Roca, en manos de la familia Soria desde 2003.

Para pelear, lo primero que definió fue candidato. El cipoleño señaló al actual ministro de Producción Carlos Banacloy, un joven vitivinicultor, de pasado cercano al ex gobernador radical Pablo Verani y a la cuestionada empresa -ya desaparecida- Rocafe en la que supo tener un importante crecimiento económico sin invertir nada de capital. Y le dio el poder absoluto al diputado Luis Di Giacomo para que haga todo lo necesario para que María Emilia Soria no sea reelecta.

La mesa local de JSRN quedó conformada con Banacloy como líder, la ministra de Desarrollo Social Natalia Reynoso como segunda. Extrañamente, el vicegobernador Alejandro Palmieri sólo fue un espectador. La gobernadora no llegó ni a eso. Otra batalla perdida, en este caso frente a su enemigo íntimo, el que la ubicó como gobernadora y el que quiere regresar sin darle la chance de reelegir.

Weretilneck mide bien. Terminó su gobierno con muy buena imagen y una gran intención de voto. El momento para el regreso es oportuno. El camporista Doñate perdió feo en las legislativas y Martín Soria fuera de la provincia por su cargo de Ministro de Justicia de una mala gestión de Alberto Fernández, el peronismo está anestesiado. El lugar de Carreras en la vuelta del cipoleño sería el de vicegobernadora, aunque aún no está definido.

Pero en el camino de vuelta, Weretilneck tendrá que medirse con Anibal Tortoriello, y el miedo radica en que la elección se nacionalice y el empresario pueda contar con un gran caudal de votos que le aportaría el antikirchnerismo y el PRO. Por eso, en este escenario que se plantea a casi un año de las elecciones de 2023, JSRN necesita hacerse fuerte en los grandes distritos electorales. En Viedma, Pedro Pesatti irá por otro mandato, en Bariloche el candidato debería ser el diputado Nacional Agustín Domingo (hombre del riñón del ex gobernador), en Roca Banacloy.

Cipolletti será clave, es que los dos candidatos son de allí y en la última elección el transportista le ganó al candidato del ex gobernador. El actual intendente Claudio Di Tella está en condiciones de ir por un nuevo mandato, pero su gestión está muy cuestionada y no estaría dentro de su apetencia quedarse en el cuarto piso del edificio de la calle Yrigoyen. Existe la posibilidad de que el elegido sea el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, aunque deberá demostrar un poco más de lealtad hacia el albertismo que algunas declaraciones en las redes sociales.

Para todo esto aún hay tiempo. Sin embargo, lo que parece que ya es una cosa juzgada, es que Carreras no tiene con qué pelear por una reelección y que cada vez que sale a querer pararse en el centro del ring, rápidamente la ubican en su rincón.