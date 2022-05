Ya hay varios nombres para las listas del MPN Azul

Como si se tratara de un gran rompecabezas, con encastres simples y otros que requieren mayor esfuerzo, las piezas de la política neuquina se van acomodando, para profundizar lo que había comenzado a percibirse, cuando el MPN Azul lanzó su convocatoria a la bandera de la largada.

El multitudinario acto de Villa El Chocón fue una suerte de mojón a partir del cual se dispararon los tiempos. Tal como se había anticipado desde Mejor Informado, hubo confirmaciones de anuncios fuertes: Gutiérrez a la reelección en la presidencia del partido, Sapag a la Convención partidaria, y Gaido a la búsqueda de otro período en la intendencia capitalina, en lo que se advierte como un blindaje estratégico a quien afrontará el mayor de los compromisos, ya que llevará la bandera en la primera “madre todas las batallas”.

Marcos Koopmann enfrentará a Rolando Figueroa por la candidatura a gobernador y quien supere esa instancia, irá por la segunda “madre de todas las batallas”, la elección general en 2023. Por ahora, Figueroa se apoya que en su buena imagen y conociemiento -lo cual no es poco, ya que lo llevó a ganar la última interna para diputado- y en la necesidad de no mostrar su estrategia ni dejar ver sus movimientos.

Al mismo tiempo intenta mediar el sector Azul y Blanco petrolero, que puede tener incidencia si acuerda con el sector azul o bien el de Figueroa, ya que no ha logrado posicionar a un candidato que consiga seducir más allá de los pozos y sus zonas de influencia. ¿Queda margen para las construcciones de imágenes?. Se entiende que no demasiado, por la simple razón de que la candidatura a la gobernación se definirá este año, cerca del Mundial.

La caravana de hace una semana a Villa El Chocón disparó algunas cuestiones. Entre ellas, las críticas coordinadas de la oposición con quejas que tuvieron a los concejales capitalinos Juan Peláez (UCR) y Nadia Márquez (Democracia Cristiana) entre sus principales intérpretes. Claro que con el correr de los días se fueron sumando críticas a los precandidatos azules, entre ellas las de Jorge Sobisch y las de Leandro López (PRO). Los primeros dijeron que no todos los que confluyeron en El Chocón lo hicieron en forma voluntaria, acusación que fue desestimada por los organizadores.

Si bien en aquel acto hubo reivindicaciones al federalismo (del manual del MPN) y críticas a la gestión nacional, también se identificó como rival a la expresión local de Juntos por el Cambio (JxC), que se mueve en tándem nacional, provincial y municipal (en una estrategia que también es de manual). Prueba de ello, la insistencia con el llamado proyecto de ficha limpia, al que han desempolvado en este 2022 preelectoral, como guionado por las conducciones nacionales. Márquez es una aliada a nivel municipal y hete aquí una de las razones de la sintonía tanto con Peláez como con el también concejal y presidente del PRO en la provincia, Marcelo Bermúdez.

Hacia adentro de JxC los tiempos se aceleran y florecen los precandidatos: Francisco Sánchez (PRO) sueña con la gobernación, lo mismo Pablo Cervi (UCR) y David Schlereth, quien cuenta con la simpatía de Bermúdez. López, en cambio, le apunta a la intendencia capitalina. Mientras tanto se especula con la posibilidad -se entiende, muy fuerte- de que Carlos Eguía (ARI) sea quien encabece la lista de candidatos a diputados provinciales; y sobre el hipotético ingreso de Sobisch, quien ha mostrado fotos de reuniones con Miguel Angel Pichetto.

El Chocón también ha sido el punto de partida para las pujas internas del propio sector Azul. De hecho, el anfitrión e intendente de esa localidad, Nicolás Di Fonzo, mandó a colgar carteles de 2023, en un supuesto posicionamiento desde el que busca acceder a alguna de las listas. Por lo pronto, hay varios casilleros vacantes. El más notorio es, sin dudas, el de la precandidatura a la vicegobernación. Se ha dicho que será una mujer la que vaya en binomio con Koopmann, pero no se han dado mayores precisiones al respecto. También en El Chocón se vieron carteles de Ana Pechen, pero sin ninguna alusión a candidaturas. Es, en definitiva, un juego al que al MPN le gusta jugar porque sabe cómo hacerlo: cuando tiene el nombre se anticipa y madruga al resto; y cuando no lo tiene alimenta el misterio y concentra las miradas.

Es en esa maquinaria donde emergió un asunto que no debería pasarse por alto. Sapag ha dicho que aquella o aquel que mejor llegue, será quien acompañe a Koopmann en la fórmula, que se anunciará muy posiblemente de aquí a unos tres meses. Y es entonces cuando, un poco tímidamente, se menciona a los y las dirigentes que comenzaron a moverse y realizar acciones, algunos más discretamente que otros, entre ellos se menciona: Pablo Gutiérrez Colantuono (titular del Copade), Osvaldo Llancafilo (ministro), Abel Di Luca (ministro), Gloria Cifuentes (ex diputada), María Eugenia Ferraresso (ministra), María Fernanda “Marita” Villone (diputada) y Liliana Murissi (diputada).

Ahora bien, si quien completa la fórmula no es una mujer, entonces el primer casillero en la lista Azul de precandidatos a diputados provinciales estará indefectiblemente reservado para una dama. Y es precisamente esa lista la que hizo que otro grupo de dirigentes comenzara a mostrarse (directa o indirectamente) activos. Las bancas se redujeron de 12 a 9 desde el periodo 2015 -2019 al actual, y eso inquieta a quienes se sienten con derecho a reclamar un lugar para así o para un sector. Se asegura que el diputado Germán Chapino y la diputada Ludmila Gaitán quieren repetir. Y que hay otros y otras que quieren ingresar; entre ellos, Gerardo Gutiérrez (funcionario municipal), las concejalas capitalinas Claudia Argumero e Isabel Mosna, que estarían transitando una fuerte interna en el concejo deliberante buscando apoyos con el objeto de integrar la lista de diputados, y la ex funcionaria provincial Daniela Cifuentes.

Mientras tanto se asiste al despliegue de dos nutridas agendas de gestión. Tanto Gutiérrez como Gaido aceleran el ritmo. El gobernador se embarcó en nuevas recorridas por el interior y el intendente tuvo su correlato en los barrios. Ambos confluyeron con Koopmann en una recorrida con anuncio: este 9 de mayo se entregarán los últimos lotes de uno de los desarrollos que se realizan en la meseta. Destacaron el trabajo conjunto de la municipalidad -a través del Instituto de Urbanismo y Hábitat- con la Legislatura, que aprobó la ley de ampliación del ejido de Neuquén, y con el Ejecutivo provincial; es decir el trabajo en equipo del precandidato a gobernador con dos de los altos dirigentes que lo blindaron.

Se da por acreditado que de aquí a las internas, koopmann concentrará buena parte de su estrategia en la ciudad capital, donde necesita robustecer su imagen y expandir su nivel de conocimiento. Lo hará, dicen, con dos frentes en simultáneo; por un lado en recorridas de obras junto a Gaido y, por el otro, en reuniones políticas con los coordinadores de los circuitos electorales, que serán los encargados de multiplicar los mensajes.

De todos modos, la cantidad de actos, recorridas y anuncios se complementa con noticias sobre el récord en la producción de petróleo, el superávit financiero del municipio y el ahorro que viene acumulado el fondo anti cíclico concebido para afrontar eventualidades a nivel provincial. En fin, cuestiones que la oposición contrasta con las realidades de aquellos sectores a los que aún no ha llegado el gas o que no tienen recursos para satisfacer sus necesidades, lo que irremediablemente lleva a una discusión circular: la llegada constante de familias que arriban en busca de un futuro mejor, hace que la provincia no pueda solucionar estas cuestiones con la urgencia que requieren, se excusan desde los organismos gubernamentales. Vaca Muerta es, hoy por hoy, sinónimo de esperanza nacional.

La ciudad de Neuquén no es la única en la que se agitan las aguas. Nada de eso, también Plottier ha entrado en una etapa preelectoral en la que las diferencias que ya existían entre la intendenta Gloria Ruiz y el diputado provincial Andrés Peressini mutaron definitivamente en grieta. A tal punto que la compañera de bloque de Peressini, Laura Bonotti, llamó mentirosa a Ruiz luego de que esta despotricara contra ellos y contra el bloque de concejales también perteneciente a Siempre, partido que -hasta ahora- todos integran. Se dice que Ruiz irá en busca de la reelección y que muy posiblemente Peressini lo hará en busca del regreso.

Mientras eso sucede, el intendente de Centenario, Javier Bertoldi, vive su propia película. Es cierto que primero tuvo que digerir el apoyo del diputado provincial Mariano Mansilla (al igual que él, del Frente de Todos) a un proyecto de la oposición municipal; pero luego tuvo sus “Días de gloria”, con un anuncio que en verdad se esperaba: el de la adquisición por parte de la Provincia del cine teatro que volverá a levantar el telón. La otra película, la de las candidaturas, continuará a medida que se vayan acomodando las piezas y sumando nombres. Continuará.