MPN: interna 2X1 con Sapag en la lista

Debido a que estará entre las provincias que abrirán el calendario electoral 2023, Neuquén concentra la mirada de la clase dirigente nacional y ya no es sólo el escenario de pujas locales, sino también foráneas. En los últimos días estuvieron María Eugenia Vidal (PRO), Mauricio Macri (PRO), Facundo Manes (UCR) y hasta envió a sus adelantados Horacio Rodríguez Larreta (PRO); mientras que Alberto Fernández (FdT) llegó en visita oficial junto con Axel Kicillof (FdT).



El presidente y el gobernador estuvieron en Loma Campana donde, junto con el anfitrión, Omar Gutiérrez, encabezaron el acto formal de inicio de la construcción de lo que será el gasoducto Néstor Kirchner, concebido para transportar el gas que se genera en Vaca Muerta, con perspectivas no sólo de autoabastecimiento sino también exportación. Abundaron las cifras. “Vaca Muerta genera el 50% del gas y el 40% del petróleo que se produce en la república”, dijo el mandatario neuquino. También abundaron, las menciones a Cristina Fernández de Kirchner, de referencia cuasi obligada para quienes vinieron de vista.



Obviamente no se dijo, pero está claro que Neuquén es algo así como la luz de esperanza para un gobierno (el nacional) que busca asomar la cabeza en medio de tantas sombras, en las que acechan la inflación, el desempleo y la pobreza creciente. Y esa presunción con visos de certeza es, en realidad, una certeza a medias, ya que también está el campo, aunque sus buenas cosechas no aplacan las quejas ni las antipatías ancestrales reeditadas, ahora, por cuestiones impositivas.



El MPN Azul se sintió a gusto en Loma Campana; y -en la voz del gobernador- no olvidó reconocer el esfuerzo del empresariado hidrocarburífero, ni el trabajo de las distintas conducciones que tuvo YPF a lo largo de los últimos años. Luego, a las pocas horas, volvió a mirar hacia adentro y retomó el asunto que tan expectantes mantiene a propios y extraños: el de las internas, claro.



Fue ahí donde continuaron los análisis -del mismo modo, las proyecciones- y se confirmaron algunas cuestiones que ya habían sido adelantadas; acaso que Gutiérrez será el candidato a conducir por un nuevo período la Junta de Gobierno (presidencia) del MPN, y que Marcos Koopmann será el precandidato a gobernador; también que Mariano Gaido irá como precandidato a la Intendencia, para buscar luego su reelección. Y aquí lo nuevo: se dijo que muy probablemente el ex gobernador Jorge Sapag sea el candidato a presidir la Convención del MPN, con lo que (en caso de confirmación y aceptación) habrá otro nombre fuerte en las listas.



Entonces, si hay tantos nombres de peso, por qué no convocar a ambas internas en simultáneo y votar autoridades partidarias y candidatos para cargos electivos el mismo día. La Azul podría hacerlo, por la sencilla razón de que conduce la estructura partidaria; y es precisamente esa, una de las cuestiones que -dicen- se pusieron sobre la mesas en el nivel más alto de conducción.



Interna 2x1. De ser así, a los comicios iría un candidato blindado -Koopmann- contra otro que viene de ganar y con buenos niveles de conocimiento e imagen, pero que dependerá en gran medida de él mismo -Rolando Figueroa-, ya que le resultará complicado empardar aquellos otros nombres. No obstante, subyace una circunstancia que demandaría un esfuerzo mayúsculo o, al menos, no menor. Sucede que en la partidaria sólo pueden votar los afiliados, por lo que se requeriría de un despliegue doble de padrones, autoridades de mesa y de urnas ¿Trabajoso?, seguramente sí ¿Imposible?, seguramente no.



Si Figueroa sabe, intuye o cree saber cómo ganarle al aparato provincial, también al municipal y a su usina de estrategias, está claro que no lo dirá hasta que llegue el momento. La Azul, en cambio, se puede dar el lujo de ir mostrando cartas; sin ir más lejos, como acaba de hacerlo el concejal Claudio Domínguez quien convocó a unos seis mil afiliados y adherentes, según sus propias estimaciones. Son muchas las candidaturas en juego y, como suelen decir en el partido, todos y cada uno de los cien mil afiliados y afiliadas tienen derecho a elegir y ser elegidos, ya que es precisamente eso lo que robustece a cada una de las vertientes partidarias. Domínguez lo entiende así y, a juzgar por la movida, debe tener algo para decir.



“El sábado 30 nos encontramos en El Chocón! Omar Gutiérrez presidente del Partido, Mariano Gaido intendente de Neuquén Capital”, expresó en escueto posteo. Por lo pronto, se espera que una multitud asista desde las distintas seccionales al acto “del reencuentro” en El Chocon.



Entonces, Gutiérrez candidato a la presidencia, Sapag a la Convención, Koopmann precandidato a Gobernador y Gaido a la posibilidad de pelear por su reelección. Sigue faltando, como se ve, la compañera de fórmula, es decir la candidata a vicegobernadora que, ya se dijo, será una mujer. Y aquí un condicionamiento que -valga el juego de palabras- tiene sus cuestionamientos; por ejemplo, por qué nunca se habló de una fórmula íntegramente femenina o por qué se les cerró el camino a los dirigentes que se saben o se presumen en condiciones de integrar el binomio.



El MPN fue el precursor de los cupos femeninos en la provincia y también fue que el que ganó las dos últimas provinciales con fórmulas íntegramente masculinas; entonces las preguntas ¿Debe resolverse en función del género o de la capacidad, las potencialidades y la representatividad? En fin, se trata de decisiones al parecer no sencillas, en las que también debe contemplarse la cabeza la lista de candidatos y candidatas a diputados provinciales ¿Una mujer o un hombre? Pero la decisión parece tomada, así que la compañera de fórmula será una mujer y solo resta esperar el anuncio para que se resuelva el misterio.



Lo que aparentemente tiene resuelto la Azul es la precandidatura de Gaido, quien ha logrado una gestión muy dinámica con conquistas como la extensión del Paseo Costero y la eliminación de las elecciones de medio término, a las que acaba de sumarle la ampliación del ejido municipal en otras 8 mil hectáreas hacia el Norte, rumbo al lago Mari Menuco, que destinará a urbanizaciones y al desarrollo de actividades productivas para generar empleo.



La ampliación fue aprobada por la Legislatura neuquina y la euforia de Gaido lo llevó a ingresar al recinto, con las consecuentes críticas del arco opositor, tanto que hasta diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio redactaron una reprimenda en conjunto, más allá de los números reproches que realizaron a través de sus redes. No cuidó las formas y lo admitió; pero sabe que si logra solucionar el asunto de los colectivos urbanos (malos, caros y mega subsidiados) habrá podido redondear una gestión como la que había prometido realizar.



En fin, pasó Alberto, también pasaron Kicillof y Vidal; se dice que en mayo vendrá Patricia Bullrich; pero, ni lerdo ni perezoso, el MPN trabaja para instalar una vez más la sensación de que el gobernador se definirá en su interna.