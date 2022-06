Las flaquezas opositoras robustecen al MPN

Las diferencias entre las distintas líneas que coexisten en el MPN son notorias (quizá más en lo metodológico que en lo programático) y hasta suelen decantar en asperezas que, sin embargo, no invitan a pesar en una pérdida de la hegemonía; ni siquiera cuando se dice que uno de los que aspiran a calzarse el traje de gobernador, Rolando Figueroa, evalúa la posibilidad de ir a 2023 por fuera del partido, para evitar una interna bajo las reglas impuestas por la Convención, ahora íntegramente pintada de azul.

Menos mella aún parece haber causado las declaraciones de Guillermo Pereyra, quien se retiró ofendido de la sede partidaria (a la que en realidad no llegó), al ver que los festejos del 61 aniversario estaban decorados con globos azules. El líder de los petroleros (que impulsan como precandidato a gobernador a Marcelo Rucci) se quejó, pero la cosa parece haber terminado ahí, sin más.

Una de las razones por las que estas divergencias no restan (o parecen no restar) quizá se explique en la capacidad del partido provincial para presentar a sus disputas como expresiones de pluralismo y diversidad, con el respaldo siempre de una maquinaria que no se ve pero funciona.

También fortalecen al MPN las flaquezas de las principales de fuerzas de la oposición, condicionadas por las cuestiones nacionales y con distintas dilaciones a nivel local.

La frase de Mauricio Macri sobre lo que él considera fue el populismo de Yrigoyen, más su propensión a sumar a Javier Milei, horadaron las relaciones con el radicalismo, que se siente con derecho a encabezar la lista presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y que puso el grito en el cielo, en voz del gobernador Gerardo Morales. Que el máximo referente del PRO haya usado contra “Don Hipólito” la palabra que usa para denostar al kirchnerismo, es un ultraje que los radicales de ley no podían tolerar; y de hecho, patalearon.

Es obvio que esas cuestiones impactan en la versión local que transita con sobresaltos hacia lo que será su armado electoral. Tal es así que uno de los precandidatos a gobernador, el diputado nacional Francisco Sánchez (PRO) -que cuenta con el madrinazgo de Patricia Bullrich y conversa con sectores libertarios neuquinos- acusó a Morales de desviar la atención cada vez que el gobierno nacional se ve envuelto en una crisis, y lo consideró “el mejor aliado” K.

La vicepresidenta del PRO a nivel provincia, diputada Leticia Esteves, se muestra cercana a Horacio Rodríguez Larreta (rival de Bullrich en Buenos Aires) y se expresa en favor de la incorporación de Jorge Sobisch (Democracia Cristiana) quien a su vez es aliado del ex senador rionegrino Miguel Angel Pichetto. El problema, o uno de los problemas, radica en que -según se ha dicho- la incorporación de Sobisch a JxC no es bien vista en la CC-ARI, que tiene como única carta a Carlos Eguía (crítico acérrimo del kirchnerismo), a quien se había mencionado como supuesto cabeza de lista de candidatos a diputados provinciales. Hasta dónde se sabe, Sobisch apunta a otra candidatura: la de gobernador. El otro socio de la alianza, la UCR, ya tiene a su candidato y es el diputado nacional Pablo Cervi.

Ya se ha dicho que otro de los actores del PRO, el ex concejal Leandro López, propende a una alianza con el ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, hoy aliado del Frente de Todos (FdT) a punto tal que su hermana, Teresa, integra el bloque de diputados provinciales. Lo nuevo es quizá la profundización en las críticas por parte del concejal radical, Juan Peláez; no obstante están mayormente dirigidas al gobierno de Mariano Gaido, por lo que invitan a pensar que, al igual que López, irá en busca de la candidatura a la Intendencia de la ciudad capital.

El FdT no le va en zaga, con sus disputas nacionales y con la cuestión vernácula. Los desaguisados de la cúpula nacional, con la eyección del ex ministro Matías Kulfas como uno de los capítulos más recientes, tienen su impacto en estos pagos; en especial porque el asunto comenzó con la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner que trasportará gas desde Vaca Muerta. Desde el ministerio se hizo circular un off (dato que llega a los medios) sobre un supuesto favoritismo de funcionarios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner hacia Techint, para la compra de los tubos. Lo que siguió fue un estallido interno.

A nivel local impera cierto escenario eclético. El secretario de Energía de la Nación y presidente del PJ a nivel provincia, Darío Martínez, no sólo debe lidiarla contra el sector que conduce el senador Oscar Parrilli (su eterno adversario), sino también con las declaraciones de su aliado interno e intendente de Centenario, Javier Bertoldi, quien dice ver con buenos ojos la posibilidad de que el FdT sume a Figueroa para formar una coalición con la cual enfrentar al MPN el año próximo. Durante una entrevista con la AM550 Figueroa negó cualquier contacto, se dijo alejado de la grieta nacional y se definió a sí mismo como un dirigente de cabotaje; pero, así y todo, Bertoldi no es el único que le abre las puertas.

También Rioseco abona la teoría de un frente como única posibilidad de derrotar al partido gobernante, pero no con Figueroa. Rioseco quiere ser el candidato. Además del mencionado López, ese postulado ha sido refrendado por la diputada provincial y conductora del Frente Grande en la provincia, Soledad Martínez, quien dice ver potabilidad en un acercamiento a la UCR, pero no al PRO; mucho menos al sector al que pertenece Sánchez.

Hay más. Se advierte que a la centro derecha no le ha alcanzado un período de gobierno para suplir el vacío que dejó el ex intendente y ex candidato a gobernador, Horacio “Pechi” Quiroga, quien -a su modo- ordenaba a la tropa y negociaba, desde una posición mucho más sólida (si se quiere de autonomía) con los referentes nacionales. Lo hizo con Néstor Kirchner, después con Macri y en paralelo conversó con Sergio Massa y con José Manuel de la Sota, en reuniones que él mismo se encargó de difundir para meter presión y dejar en claro que tenía espalda.

Por otro lado, se advierte que el espacio del PJ-K neuquino difícilmente pueda llegar a destetarse de los mandatos que llegan desde Buenos Aires; al menos por ahora. En 2019, la candidatura de Rioseco se resolvió en el Instituto Patria a instancias de Parrilli, quien a los pocos meses logró otra resolución favorable: la que lo colocó en la cabeza de la lista de candidatos a la Cámara Alta. En ambas, el derrotado fue Martínez, a quien no le dieron la posibilidad de una interna y que este año tampoco pudo imponerse en las urnas, porque las elecciones de autoridades partidarias se resolvieron con una lista de unidad.

Entonces, frente a un arco opositor al que se observa disperso en cuestiones nacionales y locales que le quitan tiempo al armado y a la instalación de candidatos, el MPN y sus diferencias internas se posicionan con tres dirigentes que intentan mostrarse bien plantados para la pelea: Marcos Koopmann, Rolo Figueroa y, como se ha dicho, Rucci.