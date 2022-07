Carreras disfruta Bariloche y los gremios reclaman aumentos

La tranquilidad de la primera semana de vacaciones se reflejó en el gobierno. La presencia es casi permanente de Arabela Carreras en Bariloche, ya que sus semanas habitualmente incluye al menos tres días en esa ciudad y cómo perderse el impresionante paisaje colmado de nieve que se traduce en una temporada exitosa y la ilusión por el ingreso de recursos frescos en las flacas arcas provinciales.

Carreas concentra su actividad en la ciudad más poblada de Río Negro, se muestra con el intendente Gustavo Gennuso y también tiene actividad sola. La intención de la gobernadora es de postularse a intendenta de la ciudad y no lo oculta, aunque sólo resta la oficialización. Lo que significa también otro conflicto con Alberto Weretilneck, el presidente del partido y número puesto para ser el candidato de Juntos Somos Río Negro para regresar a la gobernación, ya que tenía otros candidatos para llegar al Centro Cívico como el ministro de Obras Públicas Carlos Valeri o el diputado Nacional Agustín Domingo.

La gobernadora disfruta del invierno, de los paisajes nevados y pasa lejos de las necesidades de la gran cantidad de gente que vive como puede en el sector del Alto, pero que con una temporada exitosa puede ilusionarse con conseguir trabajo para cubrir puestos en los distintos emprendimientos turísticos.

Pero pese a la tranquilidad de Carreras, la situación con los gremios es compleja. A la frustrada paritaria de la primera semana de julio, donde el equipo de Economía sólo comentó las complicaciones que tienen las arcas provinciales, se sumó una nueva el viernes, en la que sólo se ofrecieron cifras no remunerativas. Desde ATE anticiparon que los dirigentes rechazaron la oferta, aunque será sometida a votación en los plenarios, donde también se definirán medidas de fuerza.

Al no formar parte de la Mesa de la Función Pública, los trabajadores de Salud de ASSPUR no participaron de la paritaria y anunciaron que continuarán los paros que mantienen sin actividad programada los hospitales de la provincia. Los turnos para especialistas se postergan todas las semanas esperando que se levanten las medidas, pero el gobierno no manifiesta ninguna oferta que permita destrabar el conflcito.

Es más, desde el Ministerio llegó una orden a los directores de los hospitales para que envíen un listado detallado de cada uno de los empleados que se pliegan a las medidas dispuestas desde hace más de un mes por el nuevo sindicato. Para ASSPUR se trata de un apriete. La prueba de fuego será está semana a ver si el acatamiento elevado se mantiene o la intimidación del gobierno dio resultado.

Por el lado de los docentes, no hay demasiadas novedades. Hay que ser prácticamente un experto en liquidación de sueldos para entender el ofrecimiento que hizo Economía en la paritaria. La provincia está imposibilitada de otorgar alguna suma no remunerativa porque está en vigencia el compromiso firmado con ANSES, pero tampoco fue claro en cuánto podría incidir la oferta en el salario de los maestros, quienes deberán decidir en el Congreso de esta semana si aceptan o comienzan la segunda mitad del año con paro.

La calma podría ser la que antecede el temporal, porque las cuentas no cierran. La provincia espera un préstamo de 2 mil millones que tenía casi arreglado con el ex ministro de Economía Martín Guzmán y ahora debe esperar que la nueva titular de la cartera Silvina Batakis cumpla el compromiso adquirido por el presidente Alberto Fernández. Pero en caso de que llegue, Río Negro ya lo tiene gastado, porque deberá pagar el aguinaldo, la primera semana después de las vacaciones. Entonces, pensar en un aumento para los estatales, que incluya el mes de julio, es casi una utopía.