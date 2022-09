El casi magnicidio en Neuquén le da más ventaja al MPN

El renovado contexto político, que ha pegado un salto de calidad (no para mejor) tras el grave y todavía no esclarecido presunto atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ejerce en Neuquén un efecto que en principio vuelve a beneficiar al MPN, el partido que ocupa el gobierno de la provincia.

Esta es una consecuencia obvia en un distrito en el que hace 59 años que se hace política sobre la base de afirmar que el partido provincial es la receta ideal para enfrentar los desaciertos nacionales. Cualquiera que sea la lectura que se haga sobre lo sucedido en Recoleta, se caerá fatalmente en una polarización entre el peronismo y Juntos por el Cambio. El MPN oficia en ese escenario de agente neutral, capaz de ubicarse, con naturalidad, en el terreno de la ciudadanía más independiente.

Pero no es tan obvio el pronóstico electoral que se puede hacer tras el “intento de magnicidio”. Porque el MPN tiene que resolver todavía una interna que permanece frenada esperando el momento que se anuncie la fecha. Esto ocurrirá el viernes próximo, y a partir de allí se verá con qué bueyes arará el “dueño” de la Casa de Gobierno de la provincia que ostenta como joya nacional para una eventual recuperación económica a Vaca Muerta.

La única posibilidad de interna es que finalmente decida presentar lista el diputado nacional Rolando Figueroa. Es el único que está en condiciones de enfrentar la hegemonía oficialista de la lista Azul, de la que él mismo participó cuando fue como candidato, junto a Omar Gutiérrez, a la conducción partidaria, y, después, cuando repitieran ambos fórmula para ir por la Gobernación, en lo que se llamó entonces la renovación generacional, un proceso un poquito mentira, y otro poquito, verdad, promovido por el entonces gobernador saliente, Jorge Sapag.

Jorge Sapag es ahora consultor ad hoc del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien por estas horas emprende una mini gira determinante para el futuro inmediato de las alicaídas reservas del Tesoro, con escala en Houston, Texas, la “Meca” del petróleo no convencional del hemisferio norte. La relación del MPN con el convulsionado gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es de estricta conveniencia y pasa por Vaca Muerta casi exclusivamente, ya que el resto de las acciones que se protagonizan son de simple protocolo, con convenios para la gilada antes que por cuestiones profundas y realmente transformadoras.

Jorge Sapag es el nexo directo. Un hombre que tiene poder sin necesidad de ocupar cargos en el Gobierno, e, incluso, quizá gracias a eso, en función de una laboriosa experiencia de muchos años, de construcción política, de entretejido de intereses, que han constituido una madeja casi inexpugnable, abierta a todas las posibilidades, siempre que no sean torcer el rumbo de los favores y ventajas que, en un país semi destruido, da la multiplicación de pozos en la amplia área geológica de los yacimientos no convencionales.

La semana que pasó puso en el candelero un costado que al MPN siempre incomoda, el de la corruptela vinculada a la generosa acción social, vinculada siempre con el mundo de los punteros y la construcción territorial de la política. El escándalo, que ya provocó despidos en el Banco Provincia, llegó hasta el domicilio particular de Ricardo Soiza, el funcionario que conduce la distribución de planes, quien fue demorado durante algunas horas por la Justicia. Los fiscales investigan. Como en toda causa vinculada al poder y a la política, se pondrá sobre las tablas del escenario la posibilidad de la verdad, o bien, la continuidad de una simulación permanente.

Frente a eso hay una oposición que se mece en la cuna de la orfandad casi permanente. El peronismo tiene para ofrecer un menú ya conocido: Darío Martínez, el fantasma omnipresente de Ramón Rioseco (existe, aunque no se vea), y las infatigables operaciones del mayordomo de Cristina Kirchner, el senador Oscar Parrilli. En esta actualidad de renovada conmoción en la que el peronismo presume de ser uno solo, ocupando calles, enarbolando banderas y posando de víctima histórica de quienes odian a la Patria, todos, candidatos posibles o no, repiten como loros un catecismo escrito directamente desde el santuario de Recoleta, con palabras que intentan musicalizar una escena épica: odiadores seriales, medios hegemónicos, partido judicial, fútbol con Macri, Cristina es amor, etc. Habrá que ver si, cuando avancen las consecuencias del ajuste que no querían hacer, pero tuvieron que aplicar igual, encuentran otro lenguaje, o, al menos, enriquecen un poco el manual de las consignas épicas.

El otro gran conglomerado político con vigencia en las urnas en el país y en Neuquén, es Juntos por el Cambio. Todavía está en veremos, con la posibilidad concreta de que sea el diputado nacional Pablo Cervi el candidato, aunque el abanico de posibilidades tiene otros protagonistas, como el papel “sorpresa” jugado por Jorge Taylor, la eventual participación de Jorge Sobisch, la candidatura del ahora satanizado Francisco Sánchez, y otros condimentos que podrán o no agregarse a una ensalada que sigue dependiendo mucho de lo que pase a nivel nacional. En ese nivel, precisamente, se juegan batallas todo el tiempo en el PRO, en la UCR y en la Coalición Cívica, y entre ellos al mismo tiempo. Está empujado al protagonismo inexorable Horacio Rodríguez Larreta, en su calidad de jefe de Gobierno del distrito que ha elegido el peronismo como campo de batalla entre “el amor” y “el odio”. Casi un argumento de alguna de las películas de la saga de Star Wars.

Tanto en el peronismo como en Juntos por el Cambio se observan claramente indicios de operaciones de la inteligencia del MPN. El partido provincial sabe mucho de dividir el campo opositor. Y cuenta para eso con recursos que en la oposición escasean.