La economía histérica y las cuestiones políticas

La semana que termina fue fuerte en materia política en la región e intensa para la economía nacional. La noticia (mala) en materia de economía fue la escalada del dólar blue, que rompió la barrera de los mil pesos. No sólo hubo críticas para Sergio Massa, sino también para Javier Milei a quien acusaron de fomentar una corrida cambiaria y bancaria. Horas antes, el candidato a presidente por La Libertad Avanza les había recomendado a los ahorristas no renovar los plazos fijos en pesos y comprar dólares. Eso motivó que el presidente Alberto Fernández radicara una denuncia judicial. En lo que hace a la política neuquina, sorprendieron las declaraciones del intendente Mariano Gaido, quien adelantó que no será candidato a gobernador en 2027 y que apoyará a Rolando Figueroa en su proyecto de ocho años (con reelección mediante, claro). En Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras y quien la sucederá en el cargo, Alberto Weretilneck, iniciaron la transición pero mantuvieron sus diferencias. Y a nivel nación, se aprobó la nueva Ley de Alquileres. Mientras que a nivel internacional estalló la guerra entre Hamas e Israel, con las terribles consecuencias. Pero eso no es todo. Hay más, veamos.

El renunciamiento de Gaido

El mundillo político de la provincia de Neuquén se vio sorprendido con el renunciamiento del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, quien adelantó que no competirá por la gobernación en 2027 y que apoyará un eventual proyecto reeleccionista del gobernador electo, Rolando Figueroa. La declaración, hecha en una conferencia de prensa, no hizo más que reflejar el el liderazgo del diputado nacional. Gaido era visto por muchos como el candidateable del MPN, ya que fue el único de los grandes referentes que salió ileso de la derrota de abril. Pero, al igual que otros jefes comunales (electos o en funciones) expresó su apoyo a Figueroa, quien siguió construyendo poder y edificando consensos, tras su victoria en las provinciales.

Más policías ¡Afuera!

En la continuidad de la purga o depuración que lleva a cabo, la Policía de la provincia de Neuquén despidió a otros uniformados en la semana. Uno de ellos es un ahora ex oficial que acumuló 72 días de arresto policial, en virtud de distintos procederes incompatibles con las funciones del cargo que tenía. En el expediente consta que el 21 de marzo de 2022, la Jefatura de Policía le solicitó, al Ejecutivo provincial, la destitución por cesantía de este ex oficial ayudante (identificado como Juan H.), quien devolvió el arma reglamentaria, la credencial, el uniforme y demás elementos, en la Comisaría 41 del Barrio Don Bosco Tercero de la ciudad capital. También dispuso la destitución por cesantía de un ahora ex agente nuevo cuadro, al que le iniciaron una causa penal por haber perpetrado violencia de género contra su ex pareja y por haber incumplido, supuestamente, las restricciones de acercamiento que le había impuesto la Justicia. En el expediente consta que la ex pareja de este ahora ex policía (al que identificaron como Luis Miguel O.) contó que el sujeto ingresó en forma violenta a su casa, la amenazó y desató un ataque brutal que incluyó trompadas en pleno rostro.

Transición con escaso diálogo

A diferencia de lo que ocurre en Neuquén, donde hay diálogo constante entre Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, en Río Negro la cosa es distinta. Tal es así que sin diálogo entre ellos, pero con la necesidad de conocer la situación de cada área de gobierno, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras iniciaron la transición. El gobernador electo se reunió con los dirigentes designados para comenzar dicho proceso. En la reunión por Zoom, el cipoleño dio indicaciones precisas de qué documentación solicitar y señaló al presidente de bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, como su vocero ante el Jefe de Gabinete, Pablo Zúccaro. Luego de conocerse formalmente los once nombres con los que Weretilneck arrancaba la transición, surgieron dudas en cuanto a quienes de ellos formarán parte del próximo gabinete.

La educación se descascara

Los alumnos que asisten al CET 9 de Cipolletti padecieron la caída de trozos de mampostería en una de las aulas del colegio. No fueron demasiados grandes y afortunadamente no hubo estudiantes lastimados, pero fue un alerta sobre el estado edilicio del establecimiento. Desde la seccional UnTER (gremio docente) de Cipolletti manifestaron que “se trata de una escuela que ha hecho innumerables reclamos a lo largo de este y de los años anteriores, sin respuestas eficientes. Afortunadamente no fueron fragmentos demasiado grandes, porque de lo contrario habríamos tenido hoy estudiantes lastimados”, dijeron. Indicaron, además, que “solo este año hubo en diferentes escuelas situaciones de riesgo debido a problemas edilicios y fugas de gas”.

Político violento (bochornoso)

El ex candidato a intendente de Huergo por Juntos Somos Río Negro, Marcelo Coriolani, fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad. Según se ha dicho, el político expresó su enojo por una infracción que le iban a labrar por circular sin el cinturón de seguridad. El dirigente circulaba a las 8:30 por la ruta 22 a bordo de un furgón Ford Transit. A la altura del kilómetro 1177, frente al destacamento de Seguridad Vial de Roca, una integrante de la Policía le ordenó que detenga la marcha. Luego de revisar la documentación de rigor, la policía le informó que tenía que realizarle una infracción por circular sin el cinturón de seguridad colocado. En ese momento el hombre manifestó su enojo contra la uniformada. Además de una serie de insultos y gritos, le quitó la documentación que le había entregado y con la puerta le apretó una de sus manos.

El GNL se aprobó en Diputados

El proyecto de ley que propone incentivos para la producción de Gas Natural Licuado (GNL) y uno de cuyos principales impulsores fue el legislador y gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. La iniciativa contó con 126 votos a favor y tuvo 7 votos en contra, al tiempo que las abstenciones fueron 102, entre ellas las de los diputados de Juntos por el Cambio. La iniciativa propende a la exportación de gas con el consecuente ingreso de divisas y beneficios para el país en general y Neuquén en particular . Figueroa destacó que “este Régimen de Promoción del GNL va a ser una verdadera política de Estado que va a traer crecimiento y empleo gracias al desarrollo que nos permite Vaca Muerta”.

La nueva Ley de Alquileres

La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobó la nueva Ley de Alquileres, a la que el Senado le había aplicado una serie de cambios impulsados por el oficialismo. La norma establece que los contratos se mantendrán por tres años, se pactarán en pesos, y tendrán actualizaciones cada seis meses. La iniciativa se aprobó con 128 votos a favor (entre ellos el de Rolando Figueroa), 114 en contra y ninguna abstención. La fórmula para actualizar los alquileres será en base al coeficiente de Casa Propia que utiliza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y que estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”, según se indicó.

Milei en modo víctima