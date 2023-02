El manual del MPN vs la oposición rupturista

En lo que resta de acá al 16 de abril, un sector de la sociedad neuquina (que se supone importante y quizá hasta decisivo en el conjunto de electores) deberá resolver un dilema: la continuidad de lo conocido, con sus aciertos y errores, o la apuesta a lo nuevo con la incertidumbre que naturalmente genera.

Es natural entonces que, en función de la continuidad, el MPN se aferre tanto a su liturgia como al manual de estilo, que ha sabido aggiornar a las demandas del momento. Su candidato a gobernador, Marcos Koopmann, es un dirigente aplicado y advierte -en su discurso- sobre conquistas que una vez más se ponen en juego, como el crecimiento a partir de la ventaja de poder decidir el futuro de la provincia, sin reportar a los partidos nacionales que tienen sus comandos en Buenos Aires.

En la vereda de enfrente -y con los matices del caso- Rolando Figueroa (conductor de un frente pluralista) y Ramón Rioseco (Frente de Todos), procuran convencer sobre los beneficios que traería aparejados un cambio de conducción, que erradique el statu quo y los vicios que ambos le endilgan.

Las tres fuerzas tienen sus caudales de votos presuntamente asegurados; es decir, el piso de votantes que quizá tenga mayor volumen y nitidez en el partido provincial. No obstante, la cantidad de opciones que habrá en las mesas electorales, los ciudadanos independientes, los jóvenes que harán su debut votando y los ciudadanos que prefieren no informarse demasiado plantean un desafío cuyo desenlace es difícil de imaginar, aun a pocas semanas de la cita con las urnas.

Fiel a un estilo que le ha dado resultado a lo largo del tiempo, el MPN Azul fue el primero en lanzar los actos. Lo hizo en abril de 2022, en oportunidad de la presentación de sus candidatos a la interna partidaria. También fue el primero en presentar la lista de candidatos; y el primero en presentar públicamente su plan de gobierno 2023 -2027. Lo hizo con una batería de anuncios que van desde el desarrollo de loteos sociales con servicios -a lo largo y ancho de la provincia- hasta la puesta en marcha de líneas de créditos con el BPN; además de líneas de acciones en materia de educación, empleo y seguridad.

Una vez más, Koopmann lució respaldado por los dirigentes y funcionarios actuales y por los candidatos, para una foto que reeditó viejas postales. Cada uno, en el MPN, hace su trabajo. Jorge Sapag elabora las estrategias y se involucra en las cuestiones medulares se dice, conversa con quien tenga que conversar, tanto hacia adentro como hacia afuera. Mariano Gaido se concentra naturalmente en la capital, muestra estilo y fortaleza propia. Gutiérrez se encarga de subrayar los logros de gestión, para respaldar con números los discursos de Koopmann y de Ana Pechen, su compañera de fórmula, quienes -por ejemplo- suelen aludir a las familias que vienen desde otras latitudes en busca de un futuro mejor, que sólo puede garantizarle esta tierra de oportunidades con su estabilidad política y su previsibilidad jurídica. Lo machacan una y otra vez.

También lo machaca Gutiérrez, con cuestiones como los récords en la producción de hidrocarburos, las exportaciones de crudo, los indicadores de actividad económica y la generación de empleos en el rubro de la construcción, que tuvo un salto importante en noviembre, cuando se registraron 1.117 nuevos puestos laborales, lo que representó un 6,7% de aumento con relación a octubre. Los números, extraídos del último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, los sacó a relucir el propio gobernador y destacó que comparado con noviembre de 2021, el crecimiento fue del 27,2%.

El mentado fenómeno de las familias que eligen radicarse en Neuquén también fue refrendado desde la administración provincial, con el énfasis en la difusión de los números del Censo 2022 que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que ubican a Neuquén como la segunda provincia que mayor crecimiento poblacional registró en los últimos 12 años (es decir desde el Censo 2010), al pasar de 551.266 a 726.590 habitantes. Ese crecimiento, del 31,8%, sólo fue superado por el 49,9%, que arrojó Tierra del Fuego.

La estrategia se completa con otras líneas de acción que podrían resumirse en cuestiones como las inauguraciones de obras en distintas ciudades y localidades; y la disposición a resolver rápidamente las negociaciones salariales con los gremios que representan a los trabajadores del Estado provincial (solo faltan los docentes de ATEN). Esto más el hecho de preservar a Koopmann de las confrontaciones (el que ocasionalmente confronta es el presidente del partido, Gutiérrez) contribuyen al concepto oficialista de que nadie podría llegar a garantizar lo que ha garantizado el MPN.

Claro que Koopmann no es el único candidato que se formó en el partido. También lo es el ahora opositor Figueroa, quien propone romper con la hegemonía para barajar y dar de nuevo. Para ello se embarcó en la trabajosa construcción de un frente que incluye a la dirigencia del PRO, a un sector de radicales díscolos (con el ex presidente de ese partido, Juan Peláez a la cabeza) y con expresiones del PJ, a las que se sumó el presidente de la seccional capitalina, Marcelo Zúñiga, quien desafió los mandatos del congreso partidario que resolvió encolumnar a la tropa detrás de la candidatura de Rioseco.

“Hemos roto moldes y nos salimos de la zona de confort para confluir en un espacio donde creemos que las cosas pueden cambiar; porque nos negamos a naturalizar las injusticias en la provincia y en la ciudad”, resumió Figueroa, quien también suele hablar sobre la necesidad de poner en marcha un cambio cultural que decante en la transformación “que la provincia necesita”. Busca instalar el concepto de desgaste de este MPN.

El sector de Figueroa también destila estrategias que van más allá de la notable e intencionada (?) ausencia en la distribución de carteles de vía pública y la difusión en las redes. El diputado nacional no ha puesto énfasis, por ejemplo, en cuestiones como la Fiesta de la Confluencia, que sin embargo es duramente cuestionada por una de sus aliadas, la concejal Nadia Márquez. Al tiempo que otro de sus aliados, Marcelo Bermúdez (PRO) castiga a los gobiernos provincial y municipal e insiste con que hay “sólo dos candidatos con posibilidades de ganar las elecciones a gobernador en Neuquén”, con lo que busca contribuir a la polarización. Todo suma, podría decirse. Figueroa sigue en la seguidilla de anuncios y presentaciones de nuevos aliados, apalancado en el acuerdo de puntos o políticas de estado donde hay acuerdo unánime más allá de la procedencia de los dirigentes y de los distintos partidos.

Rioseco, en cambio, tiene otra estrategia. Busca posicionarse como la única oposición frente a lo que considera dos versiones del MPN, una orgánica y la otra no. Hace hincapié en la distribución de la renta petrolera para resolver cuestiones como la pobreza de una provincia rica, punto en el que coincide con Figueroa y en el que el contraste lo tiene a mano: la opulencia de Vaca Muerta frente a la realidad de ciertos sectores, que sufren en demasía los azotes del país inflacionario y las urgencias en materia de servicios.

En fin, el MPN dirá que a lo largo del tiempo ha ido resolviendo los desafíos que la realidad puso frente a sus gobiernos y que la forma de resolverlos es desde Neuquén. La oposición hablará -y de hecho habla- de un modelo agotado. Ninguno tendrá la última palabra, ya que esa está reservada para el electorado.