El formato y modalidad en las pantallas del voto electrónico

A unas pocas semanas de las elecciones del 16 de abril el clima electoral ya es fuerte, no sólo por los actos que encabezaron en los ultimos dias los candidatos de las fuerzas con mayor poder de movilización y por la presencia de la campaña en las calles, sino también por la multiplicación de las publicidades en medios de comunicacion que se habilitaron formalmente el jueves 2 de Marzo. No obstante hay, en esta gran película, escenas que el común de los espectadores no ven y que generan expectativa y nerviosismo entre los distintos actores.

El 13 de marzo, cuando la provincia se encuentre prácticamente a un mes de las elecciones, se realizará -en la Justicia Electoral neuquina- la audiencia de pantalla, conforme el cronograma electoral. El lugar y el horario aún no han sido confirmados, pero lo importante es que ese día, los apoderados de las distintas fuerzas políticas sabrán cómo se distribuirán las boletas en las pantallas del sistema electrónico, qué lugar ocuparán las colectoras, cuál será el tamaño de las fotos y demás.

El asunto no es menor, sino todo lo contrario; entre otras cosas por la cantidad de ofertas y la simultaneidad de comicios, ya que no sólo se votará gobernador y diputados provinciales, sino que también en varias ciudades se votará intendente y concejales, tal es el caso de Neuquén capital.

En estos días, las fuerzas políticas han ido presentando sus listas, nombres e insignias y hubo polémicas. Al partido Comunidad que encabeza Rolando Figueroa no se le permitió usar como imagen la silueta de la provincia, en virtud de la similitud con el escudo del MPN; al tiempo que el PRO y otras expresiones políticas intentaron, sin éxito, que la fórmula que integran Pablo Cervi (UCR) y Jorge Taylor (PRO) no pudiera usar el nombre de Juntos por el Cambio.

Lo del escudo -el mapita- se celebró en el MPN, que lleva como candidato a gobernador a Marcos Koopmann. Y lo del nombre dejó resquemores. De hecho, hace apenas unos pocos días, la diputada provincial y candidata a la continuidad en su banca, Leticia Esteves (PRO, colectora de Figueroa) acusó: “Nos robaron el sello de Juntos por el Cambio con la complicidad de la justicia oficialista, lo que no pueden robarnos es la mística”.

Pues bien, durante la audiencia del 13 de marzo la jueza en lo Electoral Alejandra Bozzano les mostrará a los representantes de los partidos y alianzas políticas la pantalla, es decir el formato de la oferta electoral, y estos podrán formular sus observaciones e impugnaciones. Llegado el caso se revisarán y el 15 de marzo la Jueza aprobará el modelo final.

Se sabrá qué criterios se aplicaron para distribuir las boletas en pantalla, foto, logo, tamano, ubicación y modalidad (por categoria, lista unica, etc) tambien la convivencia entre elecciones provinciales y municipales. Algunos saldrán de esa audiencia más conformes que otros ya que es lógicamente imposible que todas las fuerzas presten conformidad absoluta, los partidos podran impugnar y plantear argumentos para solicitar modificaciones. Sin dudas sera una eleccion “especial’ para la perspectiva de aquellos ciudadanos que quizá no están tan familiarizados con los nombres de las ofertas electorales.

Por lo pronto, el candidato a presidente de la Nación y conductor de Libres del Sur en la provincia, Jesús Escobar, ya hizo público su pedido. “Solicitamos a la Justicia Electoral que la foto de Mercedes Lamarca y de todos los primeros candidatos a diputados provinciales estén en la primera pantalla de la máquina electrónica, para evitar confusiones y dar transparencia a las elecciones en Neuquén”. Lamarca encabeza una de las colectoras que acompañan la candidatura a gobernador de Ramón Rioseco (Frente de Todos Neuquino).

Una vez que esté aprobada la pantalla, se pondrá a disposición un simulador web de votación para que la comunidad pueda probar cómo se verá la oferta electoral el día de los comicios. Se entiende que no será con nombres de fantasía, sino con reales que participaran en la eleccion.

Las cuestiones electorales son resueltas, en última instancia, por la Junta Electoral, cuya presidencia fue objeto de polémica entre las fuerzas políticas. Sucede que la preside el titular del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) y los vocales que lo integran habían acordado no realizar la rotación anual y darle continuidad a la titularidad del juez Evaldo “Kili” Moya. La decisión se hizo público, y finalmente se concretó la rotación y quien asumió ambas presidencias fue la jueza Soledad Gennari, quien explicó que su designación (producto de un acuerdo extraordinario) no obedeció a cuestiones electorales ni a presiones sociales, periodísticas o políticas.

A mediados de enero, un grupo de legisladores provinciales que integran el frente que encabeza Figueroa, había presentado un proyecto para que el TSJ informara los motivos por los cuales se iba a reelegir como presidente a Moya, “cuando tanto la Constitución provincial como la ley orgánica del Poder Judicial establecen que el puesto debe rotar anualmente”. Aquel planteo de los diputados Carlos Coggiola, Lucas Castelli, Soledad Martínez y de la propia Esteves fue en duros términos, en virtud de que consideraron que el mensaje hacia el conjunto de la sociedad era “funesto” y profundizaba “la imagen de descrédito y desprestigio de uno de los Poderes del Estado”.

Aquel asunto quedó saldado y lo que viene es, como se dijo, el de la ubicación de las boletas y el tamaño de las fotos e insignias en las pantallas. Lo que le quedará al cronograma electoral una vez resuelto este asunto, será poco: el 17 de marzo finalizará el plazo para integrar las peticiones de reconocimiento de partidos y alianzas, al tiempo que el 31 terminará el plazo para la publicación de las mesas y sus ubicaciones.

Es de esperar que se sucedan horas de interesantes debates políticos soterrados y de alto vuelo que, por supuesto, tendrán sus repercusiones y quizá hagan que aquellos que aún miran desde la distancia se involucren un poco más, ya que demostradísimo está que aunque no se metan en política, la política se meterá indefectiblemente con ellos.