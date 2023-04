Figueroa y el MPN, la gran cuestión por resolver

El clima interno que vive el Movimiento Popular Neuquino (MPN), tras su primera derrota provincial en más de 60 años de historia, es interesante e intenso a la vez. Y -en medio de este escenario inédito- militantes, afiliados y dirigentes con distintos grados de representatividad, se entregan a las inevitables charlas sobre lo que vendrá. Muchos, incluso, son funcionarios provinciales.

En algunos casos debaten con más especulaciones que argumentos. Pero en otros a sabiendas de qué va la cosa. Y es así cómo plantean situaciones hipotéticas, pero razonables a la vez. Desde hace una semana, el poder tiene nuevo dueño.Y aunque fue a las urnas por fuera del partido, se sigue reivindicando como lo que en realidad es: un hombre del MPN. Está claro que aquellos afiliados que lo acompañaron en su cruzada, lo alentarán a que -de algún u otro modo- regrese a la vida partidaria interna; pero está en Rolando Figueroa decidir qué y cuándo lo hará. Los tiempos, en política, son siempre importantes.

Figueroa es un hombre querido dentro del partido y hay quienes entienden y aseguran que para resolver esta cuestión, debe prevalecer el sentido común por sobre los formalismos de las reglas. Reglas que -como los propios petroleros, ex socios políticos de los Azules dijeron- no garantizaban la transparencia que sin lugar a dudas deben tener los comicios internos. Se trata de reglas que fueron modificadas por la Convección partidaria, cuando Figueroa comenzó a afianzarse como un rival de cuidado para la conducción Azul. Figueroa no participó de la interna y los Azules lograron imponer a su candidato, sin necesidad de que se sometiera al arbitrio de las urnas . No obstante esa interna terminó por definirse en los comicios del domingo.

Ahora, en la transición rumbo al 10 de diciembre, naturalmente crece la legión de los que, asimilada la derrota, entienden que el MPN no puede volver a darle la espalda a uno de los propios, solo porque ha cometido “el pecado” de interpretar con mayor lucidez la demanda de cambio que expresaba mayoritariamente la población. La lectura de esa realidad es necesaria; imperiosa, entienden. Especialmente porque, en unos meses, ese alguien comandará los destinos de la provincia.

Ahora, la conducción Azul está en una encerrona: se pronuncia al respecto o espera a que vuelvan a expresarse los afiliados, pero sucede que buena parte de ellos ya se expresaron con nitidez el domingo. Figueroa tuvo un elevado número de afiliados y militantes entre sus votantes. Se corrió el poder y ahora tiene muchos más . Nadie debería escandalizarse por algo tan natural. El MPN perdió, pero quien ganó es del MPN y, para qué negarlo, el proceso migratorio interno comenzó ni bien se conoció el escrutinio.

Figueroa se reunió, este viernes, con el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez, con quien comenzó el llamado proceso de transición. Según dijeron, hablaron de las políticas de Estado, destacaron la madurez institucional y prometieron una transición en paz, sin grietas ni confrontaciones, ya que eso es lo mejor para la provincia de Neuquén. Y en verdad, es así.

El ex concejal capitalino por el MPN, Juan Luis “Pepé” Ousett (el hombre que mayor confianza le inspira a Figueroa) y el ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, son quienes llevarán adelante el proceso de transición. Se ocuparán de las formalidades que para la vida institucional son lisa y llanamente fundamentales. Ahora los escenarios que generan interrogantes, en función de que el MPN es un partido de poder, son los que se abordan a continuación.

La conducción partidaria: La sociedad de los Azules con los Azules y Blancos (petroleros) expiró en el preciso momento en que se consolidó la derrota. El mismo lunes comenzaron a circular versiones de supuestas infidelidades y atronaron los reproches. También los pedidos de autocrítica ensayados desde el sector petrolero. El propio Guillermo Pereyra cuestionó a la conducción partidaria, por haber “corrido” a Figueroa de la pelea interna. En paralelo, el diputado provincial de extracción petrolera, Víctor Pino, pegó el portazo al bloque oficialista y, apenas unas horas más tarde, les envió sendas cartas a Gutiérrez y a Jorge Sapag (presidentes del MPN y de su Convención) en las que les pidió que renuncien a sus cargos partidarios. Pereyra tomó distancia de los procederes de Pino. Pero la realidad es que a muchos les preocupa que Figueroa esté marginado del partido; no en sus convicciones, pero sí en lo formal. Entienden que, paradójicamente, quien lo venció también es quien puede levantarlo. Habrá que ver.

Los diputados provinciales: Teniendo en cuenta que quien ostenta el poder ahora es Figueroa, se instaló la pregunta sobre cuál será el proceder de los diputados del MPN y si será el mismo en todos los casos ¿Serán oposición? (difícil) ¿Ayudarán en la búsqueda de consensos? En gran medida, los posicionamientos estarán vinculados a las cuestiones partidarias, que tal vez no deban prolongarse demasiado en el tiempo. Un gesto quizá alcance como para comenzar a encaminar la cuestión.

Los intendentes del MPN: Aquí el asunto es similar. Necesitan gestos y acciones claras para posicionarse en el escenario partidario, hoy pleno de incertidumbres. Se da por seguro que la relación institucional está garantizada.

Mariano Gaido: El intendente de Neuquén es el referente más fuerte que tiene frente a sí el gobernador electo. Se conocen bien y se entiende que en materia de gestión habrá acompañamiento mutuo. Ahora en lo político es todo un enigma, entre otras cosas porque cuando el jefe comunal termine la gestión que iniciará el 10 de diciembre ya no tendrá posibilidad de reelección. En cambio, Figueroa sí. Entonces podrían enfrentarse en una hipotética puja por la gobernación. Claro que siempre hay posibilidades de acuerdo, sobre las que aún es extremadamente prematuro especular.

Ministerios: Naturalmente ya comenzaron a mencionarse a posibles ministros y ministras. La danza de nombres es extensa. No obstante la incertidumbre gira en torno a qué injerencia tendrán en ellos aquellos partidos que acompañaron a Figueroa con sus colectoras, como por ejemplo el PRO.

Quizás todas estas cuestiones vayan encontrando respuestas más rápido de lo que se estima. De lo contrario habrá que esperar al 10 de diciembre, ya que a partir de ahí otra será la historia. No obstante algo debe quedar en claro: la cuestión partidaria va mucho más allá de los cargos; es una cuestión de pertenecía, que bien expresada puede llegar a representar un gran respaldo. En el MPN saben que aquellos partidos que fueron a las urnas como aliados, se disputan a Figueroa.