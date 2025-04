Peláez renunció como secretario de Producción e Industria de Neuquén

Juan Peláez anunció este lunes su renuncia como secretario de Producción e Industria de la provincia de Neuquén. A través de sus redes sociales, informó que la decisión responde a "motivos personales" y a la necesidad de "abocarse a asuntos privados".

En su mensaje, agradeció al gobernador Rolando Figueroa por la oportunidad de formar parte de su gabinete, destacó el reordenamiento del Estado y las políticas de apoyo al sector privado impulsadas durante su gestión, y expresó su gratitud al equipo de trabajo y al ministro del área, Guillermo Koenig.

"Hoy me alejo de la función pública, mas no de la vida política que abrazo por vocación", afirmó Peláez, quien continuará su actividad desde la UCR y el sector privado.

Por su parte, el gobernador Figueroa le dedicó un mensaje de agradecimiento: "Te felicito por estos nuevos desafíos que se te presentan en el ámbito privado", escribió, además de desearle éxito en esta nueva etapa.

Quien fue candidato a intendente de Neuquén Capital por Comunidad en 2023 respondió: "Desde donde la vida me indique estar, continuaremos siempre trabajando para que Neuquén siga creciendo y convirtiéndose cada día en una provincia más equitativa".

El anuncio de renuncia de Juan Peláez: