A las urnas, en un escenario singular

Se ha dicho literalmente hasta el cansancio que cada elección es distinta a la otra y la verdad ¡Cómo no habría de serlo! Pero la de hoy tiene características inéditas, ya que tanto el MPN como el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) han experimentado divisiones que decantaron en posicionamientos que confrontarán entre sí.

Las cartas están echadas. Cada uno propuso y dijo lo suyo, con matices trillados o novedosos que han ido ganando en intensidad a medida que las campañas avanzaron hacia la veda, ahora presente. Debe destacarse que, en términos generales, la campana no traspasó las barreras éticas más allá de alguna que otra declaración fuerte que, por supuesto, no cayó en el agravio, ni siquiera en el mal gusto. Quizá Plottier, con su clima tan particular de los últimos años, haya sido epicentro de la discordia; pero en fin. Vuelta de página y ¡A las urnas! para ejercer el soberano derecho a elegir y ser elegido, pilar de la democracia.

La provincia llega a estos comicios con proyecciones optimistas en cuanto a las producciones de petróleo y gas y con miradas contrapuestas respecto de la distribución de la renta y la forma en la que deberían administrarse los recursos del Estado; miradas que van desde la continuidad mejorada (en lo que se expone como una línea de evolución permanente) hasta los cambios más radicales y todo lo que habita en el espectro partidario o ideológico neuquino.

Los comicios llegan, además, en un contexto de país con un presente tan inflacionario como complejo y un futuro que resulta difícil de avizorar, en función -entre otras cosas- de los movimientos rumbo a las presidenciales. Tanto el oficialismo como la oposición han evidenciado fisuras. En el gobierno, entre el presidente y la vicepresidenta y de ahí para abajo todos. En el PRO, entre el ex presidente y el jefe de gobierno porteño que, metido de lleno en su precandidatura, se propuso y propuso dejar atrás los paradigmas de la grieta que ancló a la Argentina en el pasado, para decantar en este presente.

El hecho es que quien o quienes ganen, este domingo, afrontarán el compromiso de gobernar una provincia rica en un país impredecible, con todo lo que ello implica en materia de previsibilidad, inversiones, divisas, obras y acciones de gestión que incidirán en todos y cada uno de los habitantes. Porque, aunque uno no se meta en política, la política se meterá indefectiblemente con uno; y eso no admite dudas. En definitiva, nada que no se sepa o que no se haya visto.

Los neuquinos y neuquinas en condiciones de votar tendrán seis opciones para gobernador y vice en las pantallas de la boleta única electrónica, en las que los rostros de los candidatos y candidatas aparecerán multiplicados en virtud de las listas colectoras y espejo, que compiten en la categoría de diputados provinciales. Decidirán, además, los gobiernos de la mayoría de las ciudades, incluida Neuquén que acostumbraba a votar en fecha diferente. En fin, sólo resta disfrutar de la jornada y esperar al escrutinio.