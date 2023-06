No es "feliz día" para muchos: la deuda también es con ellos

Este 18 de junio no es un día feliz para muchos hombres. Realidades opuestas de padres, conviven y exponen viejísimas falencias por parte del Estado, el sistema judicial, y el accionar y la consciencia social.

En rasgos y responsabilidades generales, no existe un manual que explique cómo ser buen padre, o madre. Lo cierto es que seguir haciendo hincapié en cómo cumplir bien el rol es lo que, en parte, mantiene estancados los avances para tener mayoría de infancias sanas. El egoísmo de concentrarse en cómo desligarse de errores y culpas como seres "adultos", en la crianza, también saca el foco de atención del bienestar del niño/a.

Podría mencionar muchísimos ejemplos que confirmen lo que estoy diciendo, pero sería un extenso debate sin sentido porque - en realidad - lo que muchos no entienden es que, justamente, aquí no existe debate. Las infancias son (o, deberían ser) lo más importante, y van de la mano con la justicia.

Hablando, específicamente, del Día del Padre; hay hombres que hoy están llorando y merecen que su lucha tenga la prioridad que tiene la lucha de muchas mujeres.

Hay progenitores masculinos que hicieron las cosas muy mal desde el momento en el cual tuvieron hijos y desaparecieron. Existen quienes solo aparecen para escuchar "feliz día, papá", cuando el resto de los días no cumplen con su rol desde lo legal, lo económico y emocional. Claramente, ellos no merecen más palabras que las ya escritas aquí.

En paralelo, también hay quienes hacen lo que pueden con las más sinceras intenciones y están presentes. Esos hombres son actualmente destacados por "cumplir con su deber". Pero, ¿cuál es el grupo en el cual aparecen aquellos hombres que están imposibilitados para cumplir con su rol? ¿Qué sucede y cómo se sienten los hombres que no tienen las herramientas para poder compartir con sus hijos/as?

Bienvenidos al mundo de la obstrucción de vínculo. Bienvenidos a la más cruel injusticia, a las más naturalizadas mentiras y abusos de derechos por parte de las mujeres, a las más tristes infancias de muchos/as niños/as que no pueden decidir por sí mismos/as y crecen en medio de la manipulación.

Este 18 de junio no es un día feliz para muchos hombres, porque mientras algunos comparten el día con sus hijos/as, hay quienes no pueden vincularse con ellos/as porque sus ex parejas mintieron y crearon falsas denuncias, simplemente por despecho y egoísmo.

Este 18 de junio no es un día feliz para muchos hombres, porque mientras algunos reciben un abrazo, otros se castigan por no haberse dado cuenta a tiempo con qué clase de mujer se estaban vinculando. Esa mujer que, después, se convirtió madre y - solamente porque quiere y puede - decidió lastimar a un hombre, alejándolo de su rol como padre y generando dolor incluso en sus propios hijos/as.

Este 18 de junio no es un día feliz para muchos hombres, porque mientras algunos suman lindos recuerdos, otros siguen preguntándose cómo es que la Justicia de este país no los ayuda, aunque tienen todas las pruebas necesarias que demuestran que deben ser ayudados.

El lunes, muchos despertarán y tal vez usen la remera que recibieron como regalo. Mientras otros despertarán con los ojos hinchados y seguirán preguntándose qué más deben hacer para volver a tener contacto con los seres que más aman en este mundo.

Tantas preguntas, hechas por tantos padres. ¿Mi hijo sabrá algún día que su mamá mintió y no soy un abusador? ¿Algún día podrá mi hija volver a verme a mí y a sus abuelos? ¿Por qué recibo este castigo si hay tantas pruebas a mi favor? ¿Sabrán mis hijos que quiero verlos y no los abandoné? Si no me dejan ver a mis hijas, ¿a quién más le pediré ayuda para, al menos, rescatarlas de las mentiras y violencia de su madre? Tantas preguntas y una sola respuesta: INJUSTICIA.

Este Día del Padre no es feliz para muchos hombres que están llorando. Pero, tampoco es feliz para muchos niños y niñas.