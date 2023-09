Massa, la pobreza y los piquetes

La semana que termina fue bastante particular en Neuquén, ya que contó con la visita (por dos días) del ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, quien realizó actividades institucionales (con Gutiérrez y Figueroa) y políticas (con Gaido). El miércoles, cuando Massa regresaba a Buenos Aires, volvieron los acampes piqueteros al micro centro de la ciudad de Neuquén, y se conocieron los índices de pobreza: nada menos que 40,1% en todo el país. Además hubo un ataque a un intendente electo (en Río Negro) y una advertencia del próximo jefe comunal de Bariloche, quien dijo que les cortará el paso a los camiones chilenos. Pero eso no es todo. Hay más, veamos.

Ex ministro en serios apuros

El ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, Abel Di Luca, quedó complicado en la causa por la que se investiga una estafa por más de 153 millones de pesos en la distribución de planes sociales. Di Luca es sospechado como uno de los presuntos cabecillas de una supuesta asociación ilícita, junto con otros cuatro ex funcionarios. Tres de ellos están detenidos. Se trata del ex director de Planes Sociales y dueño del resto bar Faraón (ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén), Ricardo Soiza, y de los ex funcionarios subalternos Néstor Pablo Sánz y Marcos Ariel Osuna. El quinto es el ex coordinador provincial de Administración del mismo ministerio, Tomás Siegenthaler. En la semana hubo una nueva audiencia judicial. Los acusados son 30 y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, da por acreditado hubo más de 9 mil extracciones ilegales de fondos, entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022. Los planes sociales que tenían que ir a personas carenciadas, terminaron en otras manos.

La Justicia tendrá más fondos

La Legislatura neuquina aprobó, durante la madrugada del jueves, la ley que le da origen al Fondo de Estabilización de Presupuestos de Neuquén. Comenzará a regir en enero, con el objetivo de “mitigar las variaciones de los ejercicios financieros de los tres poderes del Estado”. Pero generó cuestionamientos porque le resta recursos a la Legislatura para reforzar los del Poder Judicial. Tanto a la Legislatura como al Ejecutivo, les resta el 1.5% de sus ingresos por coparticipación de impuestos federales. La propuesta que había sido presentada por el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari, fue aprobada por mayoría en una sesión especial. Al principio se había quejado el gremio de los Empleados Legislativos (ANEL), pero una cláusula que asegura los ingresos de los trabajadores saldó las diferencias. Diputados de Izquierda se quejaron porque la norma beneficia al poder el Estado al que consideran “privilegiado” y con los mejores sueldos.

Corte y advertencia piquetera

El miércoles regresaron los acampes piqueteros en el sector más céntrico de la Avenida Argentina de la ciudad de Neuquén. Los cortes de calles en proximidades del palacio municipal generaron caos de tránsito. Luego (bien entrada la noche) representantes de las organizaciones sociales se reunieron con funcionarios del ministerio de Desarrollo Social y llegaron a un acuerdo. Se fueron, pero advirtieron que regresarán la semana próxima con un paro de 48 horas, si el gobierno no cumple lo acordado. Dijeron que el gobierno se comprometió a garantizar “los 740 puestos de trabajo” en planes sociales hasta diciembre, “así como también a gestionar una reunión con el gobierno entrante”. Del mismo modo, aseguraron haber conseguido un aumento en las partidas alimentarias para comedores, desde octubre. Participaron, del piquete, las agrupaciones CTEP, Polo Obrero, FOL y Darío Santillán.

Guagliardo y Gaido, con Massa

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo dos días en Neuquén. El martes compartió actividades con el gobernador Omar Gutiérrez y con el gobernador electo, Rolando Figueroa (tanto en Vaca Muerta como en Casa de Gobierno). Y el miércoles encabezó un acto político en el complejo Olivia, de la ciudad de Plottier. Además de prometer “la defensa de los recursos naturales de los neuquinos” y que “las represas serán administradas de manera conjunta entre provincia y nación”, mostró acompañamiento, con presencias en el palco desde el que le habló a la militancia. Ahí estuvieron el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo; su par del gremio docente ATEN, Marcelo Guagliardo; el conductor del gremio Petrolero, Marcelo Rucci; la diputada nacional neuquina, Tanya Bertoldi (FdT); y la diputada provincial María Fernanda “Marita” Villone (MPN), entre otros. La presencia del jefe comunal fue la que más llamó la atención.

Ataque a un intendente

El intendente electo de la localidad rionegrina de Allen, Marcelo Román, sufrió un ataque al que consideran mafioso y que quedó registrado en las cámaras de seguridad de su casa. A la madrugada, un joven bajó de una camioneta y de una patada abrió el portón de la vivienda, pero ante la salida de dos perros grandes, emprendió la fuga junto con sus cómplices . De acuerdo con la denuncia que presentó el policía retirado y actual concejal por la UCR, el hecho se registró a las 3 de la mañana y se suma a dos ataques anteriores que sufrió durante la campaña electoral. En las elecciones se midió contra la actual intendenta Liliana Martín, que se presentó a la reelección por el peronismo de Nos Une Río Negro, y la ex mandataria Sabina Costa, que lo hizo por Juntos Somos Río Negro. En las cámaras de seguridad de la vivienda quedó registrado cómo en el frente frenó una moderna camioneta RAM de color negra con llantas negras y desde la parte de atrás descendió un joven que, encapuchado, corrió directamente contra el portón del garaje.

Por aquí no pasarán

El intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, advirtió que cuando asuma el próximo 10 de diciembre, no permitirá el paso de los camiones de Chile por esa localidad rionegrina, hasta que se reparen las rutas aledañas a la zona cordillerana. De mantenerse en esa posición, la decisión puede llegar a generar un conflicto con Chile, dado que existe un trato de libre comercio y tránsito, vigente desde 1974. “Nosotros somos muy pasivos y dejamos que ellos hagan lo que se les dé la gana”, apuntó Cortés. Además agregó que “uno tiene que tomar decisiones drásticas, porque la gente destruye sus autos por estado de las rutas”. “Con el transporte de Chile nadie hace nada. Encima que las cosas no las hacen bien, nos terminan destruyendo las rutas”, rezongó.

Cada vez más pobres

En la semana se conoció un dato que ilustra a las claras sobre la realidad argentina y que supone una seria dificultad, para Sergio Massa, de cara al debate entre los candidatos presidenciales: la pobreza alcanzó el 40,1% durante el primer semestre del año y afectó a 18.632.582 argentinos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras que evidencian un fuerte incremento frente al 36,5% registrado en idéntico período de 2022. Al tiempo que el nivel de indigencia pasó del 8,8% al 9,3% en los últimos 12 meses y afectó a 4.321.272 personas. En lo que hace al conglomerado urbano que componen las ciudades de Neuquén y Plottier, durante el primer semestre de este año se redujo el índice de pobreza, pero creció el de la indigencia . El índice de pobreza se ubicó en el 34,3% en personas y 27,1% en hogares. En ambos casos, los números están por debajo de los que arrojaron los dos semestres previos, según se indicó. Mientras que el índice de personas en situación de indigencia llegó al 6,8%, y el de hogares al 5,4%. Son los números más altos en el año, y superan a los arrojados en los dos semestres de 2022.

Una cosa de locos

A pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan, la Justicia ordenó un allanamiento en el Banco Nación debido a las imputaciones contra la presidenta, Silvina Batakis, y la gerenta general, María del Carmen Barros. Las causas surgen de la contratación de familiares y la adivina “Pitty, la numeróloga”. El expediente se originó a raíz de una denuncia presentada por la dirigente opositora, Graciela Ocaña. En esta investigación se están examinando posibles delitos que incluyen incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. De acuerdo con la denuncia, los funcionarios habrían intervenido en asuntos que estaban fuera de su alcance y sin obtener la aprobación del directorio del Banco Nación. Estos asuntos incluyen la contratación de Verónica Laura Asad, también conocida como “Pitty, la numeróloga”, para un curso de coaching por un monto de 1.800.000 pesos. Una locura.