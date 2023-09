Tragedias en la provincia y debates en el país

La semana que termina fue trágica para la provincia de Neuquén. En la ciudad capital, un incendio se llevó la vida de una joven y de un adolescente que eran hermanos. Y en San Martín de los Andes desbarrancó un camión del Ejército Argentino, con el triste saldo de cuatro soldados muertos en el acto. Fue una semana intensa. No obstante hubo una noticia alentadora: según el INDEC, en el segundo trimestre del año,la desocupaciónfue del 5,6%en el aglomerado que componen Neuquén y Plottier. Dicho guarismo marca un descenso respecto de 2022 y una cifra inferior a la nacional (6,2%).

Por otro lado, el gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, continuó con sus construcciones rumbo al 10 de diciembre y se reunió con el presidente de YPF, Pablo González, para dialogar tanto sobre el desarrollo de Vaca Muerta como sobre el proyecto de ley que establece el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) y que él impulsa en el Congreso de la Nación. En la semana también se habló del sistema Cole de la ciudad de Neuquén, que es uno de los más caros del país (en agosto aumentó el 26%), pese a que recibe subsidios multimillonarios de Nación, Provincia y Municipio.

Sin ir más lejos, en pocos días la Provincia realizó dos transferencias: una de 175 y la otra de 123 millones de pesos. Casi en paralelo, aquellos que circulan por rutas neuquinas volvieron a padecer las pesadillas de cortes realizados por mapuches, que también bloquearon el ingreso al Club Mari Menuco. Ahora, en el camino rumbo al cambio de gobierno, se quejaron porque no fueron consultados por la traza del oleoducto Vaca Muerta Sur. Pero eso no es todo, hubo más. Veamos.

Angustia en San Martín

El accidente que se registró el jueves en proximidades de San Martín de los Andes arrojó, lamentablemente, el saldo de 4 muertos y 9 soldados con heridas de distinta gravedad. El siniestro se produjo alrededor de las 14:30, cuando se desbarrancó un camión del Ejército Argentino en el que viajaban 22 soldados. El vehículo avanzaba por la Ruta 62 cuando su conductor perdió el control y cayó al vacío desde más de diez metros de altura. Eso sucedió a unos 6 kilómetros de la aldea de montaña, camino a Lolog, donde hay una curva muy cerrada y en extremo peligrosa. De los heridos graves (trasladados al hospital local) dos sufrieron heridas serias, aunque no críticas. Ni bien se supo que el camión Mercedes Benz, que trasladaba personal del Regimiento 4, se accidentó (se cree que pasó de largo aquella curva) los rescatistas, bomberos, efectivos de Defensa Civil, agentes de Policía, médicos y vehículos del propio Ejército acudieron rápidamente al lugar.

Expulsaron a policía homicida

El Estado provincial neuquino se tomó su tiempo. Y, a cuatro años del hecho, expulsó a Claudia Rosmari Mardones Ponce, quien asesinó de un disparo a su novio, cuando era cabo de la Policía. El expediente administrativo recién avanzó cuando la condena penal quedó firme. El homicidio lo perpetró el 3 de octubre de 2019. Aquel día, personal policial concurrió al domicilio de la calle Pasteur N 651 de la ciudad de Neuquén y encontró al cabo primero Fabián Pinochet, tendido en el piso en medio de un charco de sangre. El suboficial era pareja conviviente de quien acababa de dispararle en el rostro.Pinochet murió a los pocos días, tras su agonía en el Hospital Castro Rendón y Mardones fue condenada a la pena de 11 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Recién a partir de ahí se agilizó el proceso administrativo, que concluyó cuatro años después del asesinato y tres años después de la condena. Ahora, hace apenas unos pocos días, el Ejecutivo provincial neuquino dispuso la destitución por cesantía. En su momento, el caso tuvo amplia repercusión.

Incendio fatal en Neuquén

Un devastador incendio que se desató el martes en una vivienda del barrio Don Bosco II de la ciudad de Neuquén se cobró, lamentablemente, la vida de una joven de 19 años que murió en el acto y de su hermano, un adolescente de 17 años, que falleció a los dos días, en Hospital Castro Rendón. En un conmovedor esfuerzo solidario, los vecinos colaboraron con las dotaciones de Bomberos y con los efectivos de Policía que acudieron al lugar.Defensa Civil también concurrió a ese espanto en el que las llamas devoraron rápidamente la vivienda de la calle Palpalá al 1060, en la intersección con Gatica. Un par de días más tarde, cuando bajó la tensión, vecinos comentaron que el lugar funcionaba como templo religioso, que tenía objetos acumulados y que les llamó la atención las actitudes del pastor, durante y después del incendio y la tragedia. Dicen que él y la madre de los chicos miraron y oraron, pero no hicieron nada más. Peritos de Bomberos aseguraron que el incendio se inició afuera de la vivienda, cuando los hermanos estaban adentro.

El debate por los recursos

El proyecto oficial que propone equilibrar los presupuestos de los tres poderes del Estado provincial neuquino, comenzó a tratarse en las comisiones de la Legislatura. La iniciativa (impulsada por el gobernador, el vice y la titular del TSJ) generó inquietudes entre los trabajadores legislativos, porque implica un recorte a los ingresos de la legislatura. En la semana circuló el audio de un mensaje entre dirigentes del gremio de los trabajadores de la Legislatura (ANEL) que entre otras cosas dice: “Tampoco vamos a defender que los tipos sigan comprando pelotudeces para regalarle a todo el mundo”, el reproche es para autoridades y bloques. En ANEL, que se declaró en asamblea permanente con quite de colaboración, rechazan cualquier ajuste que les quite derechos a los trabajadores, pero al mismo tiempo señalan que hay gastos a los que consideran innecesarios. “No sé por qué la Legislatura tiene que gastar 40 millones de pesos en la Fiesta de la Confluencia o en una plaza que hay afuera del edificio”, planteó el secretario general de ANEL, Juan Benítez, durante una entrevista que le realizaron en el programa Así Estamos, de Radio Mitre Patagonia.

Pagá ra prata

Los trabajadores municipales de Cipolletti (nucleados en ATE Río Negro) realizaron una radio abierta en las puertas del municipio. Lo hicieron para exigir el pago de la suma fija de 60 mil pesos que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. “Estamos comprometidos en trabajar para mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los municipales”, señaló Jorge Núñez, secretario general de ATE Cipolletti. En paralelo, se conoció un documento que lleva la firma del intendente Claudio Di Tella y en el que se aclaró que el decreto nacional que dispuso el pago de dicho bono (en dos cuotas) a los trabajadores públicos y privados contempla una invitación a adherirse y no hace mención en su texto a la obligatoriedad de abonarlo ni a provincias ni a municipios.

Vengan los 60 y los 90

El congreso de los docentes rionegrinos, nucleados en UnTER, aceptó -en una votación dividida- la oferta oficial de 60 mil pesos en dos cuotas y por única vez; además de una suma no remunerativa de 90 mil pesos, también en dos cuotas que se abonará con los haberes de septiembre y octubre. No obstante, planteó una serie de condicionamientos. El congreso se realizó en Río Colorado. Luego de un extenso análisis y debate, que finalizó de madrugada, los docentes anunciaron que exigirán una propuesta concreta para la transformación del aumento no remunerativo en remunerativo; y que ningún salario de los trabajadores de la Educación de noviembre sea inferior a la liquidación de octubre.

Milei hizo ganancia

La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobó y le dio media sanción al proyecto del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, que libera del Impuesto a las Ganancias a la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia. Lo hizo con el respaldo del libertario Javier Milei, los bloques provinciales y el interbloque Federal, además de legisladores de izquierda y del radicalismo. El gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, también votó a favor.

Juntos por el Cambio (JxC) rechazó el proyecto y lo calificó de “electoralista e irresponsable”. El proyecto elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y crea el nuevo régimen de Mayores Ingresos para quienes cobran más de 15 salarios mínimos, actualmente 1.770.000 pesos. Milei fue duro contra JxC y dijo: “Estamos frente a un cambio de época, está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad. Nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos”. Milei tuvo y tiene la habilidad de pararse fuera de la grieta y eso le ha dado rédito político.

Cristina rumbo al banquillo

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien se mantuvo en silencio y procuró no realizar apariciones públicas en esta etapa de las campañas rumbo a las presidenciales de octubre, tuvo dos mala noticias durante la semana. La Sala primera de la Cámara de Casación reabrió la causa Hotesur - Los Sauces y ordenó que profundicen la investigación y que luego vaya a juicio. También ordenó juzgarla en la causa por la que se investiga la firma del Memorándum con Irán. En la primera de esas causas, dicho tribunal revocó el sobreseimiento con el que se había beneficiado y ordenó que la sienten en el banquillo de un juicio oral y público, junto al resto de los imputados, que son alrededor de treinta, incluido su hijo Máximo Kirchner.La imputación es asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.