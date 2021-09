La hojalatería que mantiene la pasión por el trabajo

La zinguería es sin dudas una pasión en este taller de Plottier en el cual Darío Mac Donel trabaja desde que empezó siendo muy joven: "Empecé trabajando en un taller como ayudante, y con el tiempo me di cuenta que había un por qué detrás de todo esto".

Darío dialogó con el periodista Sergio Sarachu en AM550 y recalcó la importancia de este trabajo personalizado en el requerimiento de los clientes:

"Cuando se inicia un pedido siempre hay muchas etapas en donde está el trabajo de la zinguería o la hojalatería, desde canaletas, sombreros, campanas, cenefas, adornos para el patio, entre otros".

En el proceso de creación se trabaja la chapa, la hojalata, el zinc y Darío comentó que, si uno observa, en cualquier momento del día se cruza con algo que tiene este tipo de metal.

Reconoce que "si bien ya está todo industrializado, se mantienen las pautas a la vieja escuela como la soldadura de estaño, formatear la chapa con algunos golpes con el martillo....."

Explicó que en su trabajo se aplican cálculos, fórmulas y también la experiencia que se adquiere con el tiempo. Y mencionó el crecimiento que han tenido con mucho esfuerzo como empresa: "Antes éramos muy localistas, y gracias a Dios trabajando hemos llegado hasta en Rincón de los Sauces".

"Gracias a Dios lo mejor que me ha pasado es haberme dedicado a esto, me ha dado todos los frutos, he crecido como persona, como familia", reflexionó este artesano y empresario de la hojalatería.

La entrevista completa, aquí: