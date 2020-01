Thelma Fardín analiza sumarse a la pista de Tinelli

De a poco y con el correr de los días, Thelma Fardín intenta recuperar su carrera como actriz. Hoy, se luce en la comedia "Fuera de Línea", pero no descarta sumarse a la pantalla de El Trece para ser parte del Super Bailando 2020 con la conducción de Marcelo Tinelli.

"¡Es cierto! Mi representante está con el tema, aunque todavía no me senté a pensarlo. Me encanta bailar. No soy solo una actriz y punto: hay otras cosas que se ponen en juego", remarcó Thelma al ser consultada sobre la posible participación en el certamen.

Sin embargo, la joven quiere mantenerse firme en búsquedas de nuevos desafios laborales lejos de la fuerte denuncia contra Juan Darthes que la puso en el ojjo de las críticas.