Marcela Tauro filtró cómo es el vínculo secreto de Mauro Icardi y Wanda Nara: “A la madrugada…”

Mauro Icardi y Wanda Nara se separaron en lo que fue uno de los escándalos más grandes de la farándula argentina, por lo menos de los últimos años. Esta serie que inició con el Wanda Gate, sigue estrenando temporadas en lo que parece ser una novela de nunca acabar. Sin embargo, para sorpresa de todos, habría capítulos ocultos e impensados, ya que Marcela Tauro aseguró que la pareja sigue en contacto a escondidas.

En una nueva edición de “la realidad supera la ficción”, Marcela Tauro contó que todo el escándalo de la ex pareja pareciera ser un montaje para la prensa, ya que puertas adentro su situación sería muy distinta. Tanto es así que aseguró por las noches y a escondidas ellos suelen intercambiar mensajes subidos de tono.

"Nos llega permanentemente información y a mí me dijeron que a veces, a la madrugada, cada tanto, Wanda e Icardi tendrían una conversación", confirmó la periodista sobre cómo Wanda Nara y Mauro Icardi tiene un comportamiento en público y otro completamente distinto cuando les toca hablar por privado.

Tras escuchar su versión en Infama, su compañero Gonzalo Sorbo ironizó sobre cómo la caerá esto a la pareja del futbolista: "La China, chocha, te digo". Por lo que Marcela Tauro lanzó más detalles: “Madrugada, noche, no sé exacto. Obviamente que la charla es subida de tono. Yo realmente no lo podía creer porque están en guerra. No quiero decir las cosas que se ponen”.

Por si no había quedado en claro el tipo de conversaciones que tenían a altas horas de la madrugada, Karina Iavícoli se quiso sacar la duda, por lo que preguntó qué tan picantes eran los mensaje: “¿Ah, cosas hot?”. Si bien más de uno quedó impactado, la periodista se mantuvo firme en su información: “Viniendo de los dos, lo van a negar, pero yo lo creo”.

Por lo pronto, habrá que ver cuál es la reacción de la China Suárez a esta información de Marcela Tauro, ya que en caso de que se confirme que Wanda Nara le envía mensajes y fotos eróticas a Mauro Icardi a escondidas podría desatar la temporada más polémica de esta serie que aún tiene mucho hilo en el carretel.