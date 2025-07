Repentino cambio de rumbo: Trump dijo que reiniciará el envío de armas a Ucrania

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos "tendrá que" enviar más armas a Ucrania. La decisión se produce apenas unos días después de pausar las entregas de armas clave a Kiev. Sus comentarios marcan un repentino cambio de rumbo. La semana pasada, el Pentágono anunció que retrasaría los envíos de misiles de Defensa antiaérea, artillería guiada de precisión y otras armas, citando la preocupación por la caída de los arsenales.

Sin embargo Trump dijo: "Tenemos que hacerlo", y agregó: "Tienen que poder defenderse. Están siendo golpeados muy duro ahora. Vamos a enviar más armas, armas defensivas principalmente". La pausa se produce en un momento difícil para Ucrania. Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques aéreos, cada vez más frecuentes y complejos. Las autoridades dijeron que los ataques rusos habían matado al menos a 11 civiles y herido a más de 80, entre ellos siete niños.

La decisión de Trump fue después de una llamada telefónica mantenida el viernes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que el líder de Kiev definió como una "conversación muy importante y fructífera". En un post en la plataforma de medios sociales X, Zelenski escribió: "Hablamos de oportunidades en defensa aérea y acordamos que trabajaremos juntos para reforzar la protección de nuestros cielos."

Hablando durante una cena con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, Trump compartió su creciente frustración con el presidente ruso Vladimir Putin. "No estoy nada contento con el presidente Putin", dijo Trump.

Trump mantuvo la semana pasada una llamada con el presidente ruso, de la que dijo estar "muy decepcionado (...), porque no creo que esté ahí, y estoy muy decepcionado", y añadió: "Sólo digo que no creo que esté buscando parar, y eso es una pena". El Pentágono no ha respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes sobre si se reanudarían los envíos de armas en pausa a Ucrania.