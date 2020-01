El filme de Tarantino se llevó tres premios Globo de Oro

Quentin Tarantino, con "Había una vez en Hollywood" se quedó con tres de las cinco nominaciones que había recibido en esta antesala de los Oscar que es la edición de los Globos de Oro, y se consagró así como la película más premiada, seguida por "1917", de Sam Mendes; "Guasón"; de Todd Phillips, y "Rocketman", dirigida por Dexter Fletcher, que alcanzaron dos lauros cada una.



Algunos galardones de la ceremonia que se llevó a cabo anoche en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles con la conducción del actor y comediante Ricky Gervais, como el que Joaquin Phoenix obtuvo por su halagado papel protagónico en "Guasón" o el que ganó Tarantino por Mejor guión en "Había una vez en Hollywood", eran fácilmente predecibles, no obstante hubo sorpresas.



Con un discurso crítico, Phoenix agradeció a su director Phillips y a la prensa extranjera por "reconocer el cambio climático" y por "tener un menú vegetariano" y afirmó que "es un mensaje muy poderoso", además de remarcar que entre los actores no hay competencia pero esas pujas que "se hacen para vender publicidad".



En esa línea, declaró con decisión: "Es bueno que algunos hayan expresado sus buenos deseos, pero hay que hacer más con Australia. Ojalá juntos podamos crear un frente unido para propiciar cambios. Es bueno votar, pero también hay que asumir una responsabilidad personal y hacer cambios en nuestras vidas; no es necesario viajar en avión privado a Palm Spring, yo haré lo mío".



La película "Guasón" recibió un segundo reconocimiento con el premio a Mejor banda sonora a cargo de Hildur Guðnadóttir, chelista irlandesa radicada en Berlín a quien le alcanzó solo con leer el guión para musicalizar el tormento y la soledad, y lograr que ese velo siniestro atravesara la pantalla grande y envolviese al espectador.

Todos los premios

CINE



- Mejor musical o comedia: “Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino



- Mejor película de drama: “1917”, de Sam Mendes



- Mejor película animada: “Señor Link”



- Mejor película en idioma extranjero: “Parásitos” (Corea del Sur), de Bong Joon Ho



- Mejor director: Sam Mendes, “1917”



- Mejor guión: Quentin Tarantino, “Había una vez en Hollywood”



- Mejor actriz de comedia o musical: Awkwafina, “The Farewell”



- Mejor actor de comedia o musical: Taron Egerton, “Rocketman”



- Mejor actriz de drama: Renée Zellweger, “Judy”



- Mejor actor de drama: Joaquin Phoenix, “Guasón”



- Mejor actriz de reparto: Laura Dern, “Historia de un matrimonio”



- Mejor actor de reparto: Brad Pitt, “Había una vez en Hollywood”



- Mejor banda sonora original: Hildur Guðnadóttir, “Guasón”



- Mejor canción original: “I’m Gonna Love Me Again”, de Elton John y Bernie Taupin, “Rocketman”



TELEVISIÓN



- Mejor drama: “Succession”



- Mejor comedia o musical: “Fleabag”



- Mejor miniserie o película para televisión: “Chernobyl”



- Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman, “The Crown”



- Mejor actor de serie dramática: Brian Cox, “Succession”, después del 2000 por su papel



- Mejor actriz de serie de comedia o musical: Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”



- Mejor actor de serie de comedia o musical: Ramy Youssef, “Ramy”



- Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Michelle Williams, “Fosse/Verdon”



- Mejor actor de miniserie o película para televisión: Russell Crowe, “The Loudest Voice”



- Mejor actriz de reparto de serie televisiva: Patricia Arquette, “The Act”



- Mejor actor de reparto de serie televisiva: Stellan Skarsgård, “Chernobyl”