Clara Cava prepara el lanzamiento de "Martes 13"

La cantautora Clara Cava lanzó el EP “Lavandina” que desde lo musical presenta influencias del neo soul, R&B y toques electrónicos, pero que desde lo interpretativo se vuelca más al hip hop y a lo urbano por su interesante flow vocal.



En sus canciones hay una notoria influencia de artistas de Neo Soul y R&B moderno como Lauryn Hill, Sade, Erykah Badu. Sobre una base de beats electrónicos, pinceladas de Jazz y cierto brío de Smooth Pop sobre los que Clara canta moviéndose entre el hip-hop y el trap, coqueteando por momentos con la música urbana.



“Me empezó a gustar más el R&B y el rap, Erykah Badu, Lauryn Hill, artistas con voces increíbles que al mismo tiempo rapean y me animé a mostrar esas influencias en mi música”, reveló Cava a Télam.



Durante el 2018 lanzó los singles “No es el color”, “Notarlo sin decirlo” y su primer EP “Antibioticx” que fue el puntapié para prestar atención a su propuesta. Luego de lanzar “Lavandina”, Clara apronta para fin de año la salida del “Martes 13” Junto a un seleccionado de músicos independientes mendocinos.



La referencia al hip hop y a la música urbana, ¿Te llegó de compartir escena o de escuchar esos estilos?



Clara Cava: Yo creo que Mac Miller me inspiró ese estilo de rap medio hablado y sincero. Yo soy bastante verborrágica y no me considero una cantante con técnica entonces me gusta decir lo que quiero decir y si me sale cantarlo lo canto o si me sale hablarlo, lo hablo. Yo conecto mucho con la poesía y mi forma de escribir termina siendo tirando a la poesía siempre con métrica, rimas y vueltas de tuercas y cuando escribo termina pareciendo rap. Nunca me planteé hacer rap, pero es la manera que me salía.



¿Además grabaste un disco en Mendoza con los representantes del manso indie?



CC: A principios de año grabé un disco en Mendoza y ahí llevé dos maquetas. Surgió la posibilidad de ir con Lucca Beguerie, que es el batero de Usted Señálemelo, que tiene un estudio allá que se llama Fader Records, y me copó mucho la idea de hacer algo que nunca había hecho, grabar en un estudio, e irme a otro lugar a hacerlo. Fueron 10 días hermosos en los que grabé nueve temas junto a un mundo de músicos e instrumentos reales. Pero a los dos días de regresar se declaró la cuarentena estricta y el material quedó parado porque Lucca no podía ir al estudio. Hace un mes lo volvimos a reactivar y lo estamos trabajando.