La vecindad del Chavo cambia de dirección

Después de casi 50 años, Televisa optó por no renovar el contrato a El Chavo del 8 que le permitía retransmitir los episodios, y si bien fue una decisión que no cayó para nada bien en los fanáticos, la tranquilidad llegó y el hijo de Roberto Gómez Bolaños podría estar encontrando en las plataformas de streaming un nuevo lugar para alojar al Chavo.

Fue Carlos Villagrán (76), quien dio a entender que junto a Roberto Gómez Fernández estarían adaptando el contenido. Quien interpretara a Quico fue también uno de los inversores y es uno de los que más fervientemente quieren que El Chavo del 8 vuelva a las pantallas. La idea al parecer es transmitirla desde la cuenta de YouTube del heredero de los derechos de la serie.

Luego de la finalización del contrato con Televisa, el clásico mexicano dejó de ser transmitido en más de 20 países. “Todo el mundo se indignó. De hecho, mandaron de Brasil una carta dirigida a Televisa, amplia, extensa, total, absoluta, reclamando que por favor volvieran a poner el programa. Precisamente ahora que lo necesitan más que nunca, porque están dentro de casa, porque no pueden salir por la pandemia”, expresó Villagrán en una entrevista con el programa De primera mano.

Nunca trascendieron las razones por las que Televisa no renovó su contrato, aunque podría haber sido una cuestión monetaria. “Yo supongo, no me consta, que a la mejor Roberto pidió más dinero… Entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados, inclusive hasta de Facebook“, explicó el actor que interpretó a Quico.

Asimismo, Roberto Gómez Fernández busca los actores que puedan interpretar a su padre ya que el hijo de Chespirito quiere sumarse a la ola de biopics y sería el encargado de contar la historia del creador de El Chavo.