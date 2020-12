El video que le grabó Santiago Bal a su hijo antes de morir

A un año de la muerte de Santiago Bal, Su hijo Fede decidió honrarlo con un video que hasta entonces mantenía bien guardado. La grabación casera lo muestra al ex de Carmen Barbieri dedicándole dulces palabras a su más grande tesoro.

“Encontramos este modo de que yo te pueda decir algunas cosas que con el tiempo si te dan ganas, las puedas volver a escuchar, porque yo se que algún día no voy a estar, no voy a estar más para vos, pero no es eso lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que vos no vas a estar más para mí y eso sí me va a resultar muy difícil de superar. No tendré más en quién pensar, a quién cobijar, por quién luchar, a quién amar”, se escucha decir a Santiago desde el escritorio de su casa.