La Mujer Maravilla recauda en medio de la peste

"Wonder Woman 1984", uno de los grandes títulos del año, recaudó 38,5 millones de dólares en su primera semana en cartel en cines de diversos países, antes de llegar a las salas estadounidenses, un desembarco previsto para esta Navidad.



Según informaron los estudios Warner Bros, la cinta protagonizada por Gal Gadot hizo su debut en unos 32 países, entre ellos China, lo que supone una exhibición en más de 30 mil pantallas; con una asistencia estimada de seis millones de personas, publican portales de Hollywood.



Precisamente, unos 18,8 millones de los 38,5 reembolsados provienen del mercado chino, en donde a pesar de estos números no alcanzó para liderar la taquilla, un privilegio que quedó en manos de una producción local.



El estreno de "Wonder Woman 1984" estaba previsto en principio para el verano pasado en el hemisferio norte, pero la pandemia de coronavirus atrasó los planes de esta producción cuyos costos rondaron los 200 millones de dólares.



La primera entrega de esta saga en 2017 había recaudado unos 821 millones a nivel mundial, lo que generó expectativas en torno a su continuadora.