Michael Bublé le dio un codazo a Luisana Lopilato en vivo

El cantante canadiense le pegó un codazo a su esposa cuando grababan un mensaje para sus seguidores y llovieron los repudios por todas las redes sociales.

Cuando la pareja comenzaba a grabar un saludo para sus fanáticos en Instagram, ambos comenzaron hablando al mismo tiempo y Michael Bublé "corrigió" con un codazo a Luisana Lopilato. Lo grave del episodio no pudo ser disimulado por la pareja; ella, muy incómoda por la situación, le pidió disculpas a su marido por haberse adelantado a hablar y él no tuvo mejor idea que traérla hacia sí con un zamarreo, y seguir hablando como si nada hubiera ocurrido. Pese a lo breve del mensaje, la expresión en el rostro de la actriz argentina no logró ocultar la tensión del momento vivido.

Los fans le cayeron encima al canadiense y llovieron los mensajes de repudio en todos los idiomas, al mismo tiempo que se publicaron anteriores videos de la pareja, donde se lo ve a Bublé maltratando a su esposa.

Lopilato salió rápidamente a aclarar que no había de que preocuparse y describió a su marido como una persona atenta y cariñosa, pero lo que se aprecia en éste y otros videos, dista mucho de reflejarlo.