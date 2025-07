"No voy a ser de esos diputados que no saben discutir": Karina Maureira presentó su proyecto político

Después de más de dos décadas al frente del noticiero más reconocido de Neuquén, Karina Maureira decidió dar un paso clave en su vida pública: convertirse en candidata a diputada nacional por el espacio político que lidera el gobernador Rolando Figueroa. Su nombre encabeza la lista del Frente Neuquinizate – Lista A junto a Julieta Corroza, con una propuesta que pone el foco en la defensa de los recursos naturales y los derechos de las personas con discapacidad.

En diálogo con AM550, Maureira expresó con emoción lo que significa este salto hacia la política:

"Queríamos que sea una sorpresa y generar impacto. Es un paso fundamental en mi vida y lo estaba esperando hace años. Este es el momento, en un espacio que quiero y donde me siento a gusto", aseguró. Con un tono firme, también remarcó su decisión de apostar por un espacio plural, alejado de los tradicionales. "A mí me gusta escuchar. En otros partidos no hubiera podido escuchar mucho más de lo que ya sabemos", disparó.

Una voz para defender la Neuquinidad

Reconocida por su cercanía con la comunidad y su rol como comunicadora, Maureira ahora busca llevar esa experiencia al Congreso Nacional. Su bandera política se alza en defensa de la "Neuquinidad", un concepto que, según explicó, implica una comprensión profunda de los recursos, la cultura y el potencial de la provincia.

"Lo que antes era una plataforma informativa hoy es un compromiso legislativo. La defensa de los recursos naturales está en juego. Tenemos que discutir seriamente las concesiones hidroeléctricas, la gestión del agua y lo que significa Vaca Muerta. Eso no puede quedar librado al azar ni a las malas interpretaciones", expresó. Para la candidata, el crecimiento de Neuquén debe ir acompañado de políticas claras en materia de transporte, infraestructura y sostenibilidad.

Discapacidad: de la emergencia a la acción

Otro de los ejes fuertes de su propuesta es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Con un enfoque crítico sobre la situación actual, Maureira advirtió:

"Hay que buscarle una alternativa a la emergencia en discapacidad. Está todo muy mal entendido y estoy cansada de escuchar gente que habla por hablar. Hay que saber y conocer los temas. No alcanza con buena voluntad, hay que estar formado, no solo en lo técnico sino también en lo humano."

Karina Maureira junto al gobernador Rolando Figueroa en su presentación. Foto cortesía: Emiliano Ortíz.

En ese sentido, propuso trabajar para construir un bloque patagónico que defienda los intereses regionales y permita avanzar con mayor fuerza en el Congreso. “Hoy Neuquén no es cualquier provincia. Y yo no voy a ser endeble. No voy a ser de esos diputados que no saben discutir”, sostuvo con determinación.

Una nueva etapa con identidad local

El gobernador Figueroa respaldó su candidatura y destacó la necesidad de renovar las voces en el Congreso. “Es hora de pelear por Neuquén con nuevos actores”, expresó durante el acto de presentación. La inclusión de Maureira en la lista busca capitalizar su fuerte arraigo local, su trayectoria y su credibilidad frente a los vecinos.

Así, Karina Maureira pasa de los estudios de televisión al escenario político con un mensaje claro: Neuquén necesita nuevas voces, con coraje, formación y compromiso real con la gente. Y ella está lista para asumir ese rol.