María Elena no estará en la obra “Casados con Hijos”

La actriz Érica Ribas comunicó los porqué de su ausencia en la obra de teatro que reunirá al elenco que protagonizó la serie nacional con más éxito de la década pasada.

El histórico personaje de María Elena Fuseneco no estará en los escenarios cuando se estrene la obra Casados con Hijos, y Ribas explicó que la sociedad ha evolucionado desde aquellos años a hoy. Parodiar la misoginia, la violencia de género, el insulto y el griterío constante, afortunadamente ya dejó de ser gracioso, explica la actriz. Además es por todos conocido de su posición feminista militante; su reaparición en ese personaje sería una verdadera paradoja.

Más allá de no haber sido convocada por los productores de la obra, Ribas aclaró que no hubiera aceptado si se lo hubiesen propuesto porque “Hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

Su posición al respecto quedo clara en una publicación que hizo por medio de su cuenta personal de Instagram en donde detalla, “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no sólo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír".