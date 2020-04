Sin salir de casa, el tip de belleza de la China Suárez

Con una alimentación basada en una dieta vegana y siempre cuidando su estética, la China Suárez compartió en sus redes sociales uno de sus tantos tips de belleza y entrenamiento durante la cuarentena. La actriz publicó un video donde cuenta cómo lucir una piel descansada y comentó cuáles son sus beneficios.

“Face Dunking” o crioterapia facial es el método que la mamá de Rufina y Magnolia pone en práctica sin salir de su casa. Un método casero y gratuito que poco tiempo te va a llevar preparar. Eugenia contó que solo se necesita un bowl grande, agua y hielo. El ritual consiste en poner el agua y el hielo en el recipiente y sumergir el rostro en el mismo durante unos segundos.

El video tuvo un gran éxito en los miles de seguidores que tiene en Instagram y es por ello que ante la cantidad de consultas que recibió en poco tiempo, decidió repostear una publicación en la que detallaban cuáles eran los beneficios de la técnica.

“Es genial porque despliega sus efectos desinflamatorios hacia todo el organismo a través del nervio vago (uno de los 12 nervios craneales, que en Stanford me los aprendí con una regla mnemotécnica que te da la primera letra y el orden “oh oh oh to touch and feel very good velvet ah”, explican en el posteo de @labiohacker.

Según explicaron, es necesario esperar a que el agua esté bien fría antes de sumergir 3 veces la cara durante el tiempo que podamos hacerlo. “Vas a sentir mucho foco y concentración y una sensación de estar super despierta y fresca”, aseguraron.

El tratamiento de belleza es conocido por el impacto que el frío genera en la piel, estimulando así la producción de colágeno, reduciendo manchas y las arrugas finas. Además, otro de los beneficios es que cierra los poros de la piel evitando así problemas de acné. Al someter la piel sobre el frío, los glóbulos blancos protejan aún más la piel previniendo así el rejuvenecimiento de la piel.