El vivo de Lali y Peter Lanzani que emocionó a los fans

Lali Espósito y Peter Lanzani rompieron todos los esquemas de la cuarentena por coronavirus y decidieron hacer un vivo por Instagram para recordar Casi Ángeles a diez años de su último capítulo. Los artistas recordaron anécdotas de cuando fueron compañeros, pareja y analizaron el presente que viven.

A más de 10 años del final de la tira, Telefe puso el primer capitulo al aire y Lali decidió llamar en vivo a Peter para verlo juntos. La dupla, totalmente relajada sin maquillaje y desde la intimidad de sus casas, llegaron a tener 300 mil espectadores mirándolos.



Hasta la tuvo momentos subidos de tono la charla: “Me acuerdo de las escenas que tenían que ver con el baile y con el canto. Me acuerdo de las escenas que hacíamos en el patio de los estudios Pampa. A mí esas situaciones me gustaban, eran todo. ¿Cómo era tu canción, la de Thiago? ¡Nena! La que salías en bolas, que se te veía casi la chot…”, dijo la actriz muriéndose de risa. “No, no, casi la chot…, no. Eso es un montón”, respondió sonrojado el actor.

En medio de tanta nostalgia al recordar capítulos de la serie que les cambió la vida, los actores se animaron hasta bailar y cantar diferencias canciones que iban enganchando a la par.