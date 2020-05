Murió un ícono del rock and roll de los '60: Little Richard

Murió Little Richard. Tenía 87 años y fue una de las más grandes figuras del rock and roll clásico, ese rock and roll cuadrado. Así lo confirmó Danny Penniman, hijo del artista, en una página de la revista Rolling Stone, sin dar a conocer las causas de su deceso.

Su nombre completo era Richard Wayne Penniman, y junto a otras grandes figuras como Jerry Lee Lewis como Roy Orbison, fue uno de los grandes íconos de la música electrizante de los años cincuenta y sesenta.

Fue autor de temas tan conocidos como ‘Tutti Frutti’, ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ o ‘Good Golly Miss Molly’, que cimentaron una carrera que, lejos de alcanzar grandes hitos comerciales, forjó una imagen de culto para uno de los músicos más influyentes de su época. “Escuché a Little Richard y a Jerry Lee Lewis, y allí me quedé” – comentó una vez Elton John a Rolling Stone en 1973.

Transeúnte en sellos como Okeh, Modern Records o Mercury Records, Little Richard editó entre los 50 y el año 2000 más de veinte discos, entre los que identificábamos referencias como «Pray Along With Little Richard» (1960), «The Rill Thing» (1970), «The King Of Rock And Roll» (1971) o «Little Richard Meets Masayoshi Takanaka» (1992).