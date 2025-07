UnTER debatirá en Roca si reinician las clases tras las vacaciones de invierno

Este viernes el Congreso Extraordinario de UnTER reunirá en Roca a los representantes de las 18 seccionales docentes, con un objetivo clave: definir si el próximo lunes se retoman las clases tras el receso invernal. La decisión dependerá de la evaluación de la última propuesta salarial del Gobierno de Río Negro, que incluye aumentos del 1% al básico en julio, agosto y septiembre, sumas fijas de $20.000, $10.000 y $10.000 respectivamente, y un bono no remunerativo de $40.000 a pagar por única vez. Sin embargo, el rechazo gremial se profundiza: la seccional UnTER de Bariloche, la más numerosa de la provincia, resolvió en asamblea llevar al Congreso la moción de un paro de 48 horas. En contraste, la seccional de Roca propuso declarar la oferta como insuficiente, exigir una nueva paritaria sin medidas de fuerza y reclamar la devolución de los días descontados por paro. En el mismo sentido se expresó la seccional de Regina y de Viedma.

La propuesta del Ejecutivo fue presentada en la Secretaría de Trabajo de Viedma, encabezada por la ministra de Educación Patricia Campos, y busca equiparar la pauta acordada con otros gremios estatales como ATE. Pero desde UnTER advirtieron en que el salario inicial docente sigue por debajo de la línea de pobreza, estimada en $1.118.717 para una familia tipo. “La mayoría de los docentes tiene un solo cargo y cobra menos de $1.030.000. No alcanza para vivir”, expresó el secretario adjunto Gustavo Cifuentes en declaraciones a AM 550.

La tensión entre el gremio y el Gobierno se arrastra desde junio, cuando se realizaron paros provinciales con más del 80% de adhesión, según datos sindicales. El Ejecutivo ratificó que no devolverá los días descontados por huelga, bajo la consigna “día no trabajado, día no pagado”. Esta postura generó malestar en las seccionales, que consideran que el conflicto se agrava por la falta de voluntad política. “La propuesta es insuficiente y no contempla la pérdida del poder adquisitivo acumulada. El Congreso debe decidir si seguimos negociando o si iniciamos medidas de fuerza”, expresaron desde la conducción gremial.

-