Wanda y su serie: "Hay aspectos muy picantes sin revelar"

Esta semana Wanda Nara (33) ocupó la portada de la revista Gente y reveló “me ofrecieron hacer una serie sobre mi vida”. Además, la esposa y mánager del jugador de fútbol explicó cómo logró cerrar un contrato por 50 millones de euros y el motivo que la llevó a pasar por el quirófano a los 19 años.

Multifacética, la mujer de Mauro Icardi divide su tiempo entre la crianza de sus cinco hijos, el manejo de la carrera de su esposo, su trabajo como empresaria y panelista de televisión en Italia.

Claro que debido a la pandemia, gran parte de sus actividades laborales están frenadas, aunque pudo negociar con los directivos del París Saint-Germain un contrato por 50 millones de euros.

“Cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar. Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza. Hay cosas que ya ni le consulto, porque sé muy bien cuál será su respuesta. Logramos un buen match: él hace su parte y yo la mía. Siempre quedó contento”, explicó en una entrevista con la revista Gente.

Fue su marido quien le pidió que se ocupara de sus contratos y de ayudarlo con su carrera. “Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar", manifestó. Y valora que le haya dado ese lugar destacado en un “mundo tan machista como el del fútbol para el que la mujer solo puede ocupar un sitio detrás de los platos sucios”.

Criticada en las redes sociales por cada foto o video que publica, Wanda decidió poner un punto final a quienes consultan sobre la operación de nariz: “Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años cuando jugando al hockey me rompí el tabique hacia adentro en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas por no poder respirar bien (...). No solo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además en qué momento pude haberlo hecho. Pasé los últimos años embarazada y tres en televisión".

Y el plato fuerte de la nota llegó cuando contó que Netflix y HBO, dos compañías muy fuertes, le propusieron contar su vida en una serie. Esta semana ya empezaría a trabajar en este proyecto que seguramente dará que hablar. “Sé que aportaría condimentos a las situaciones. Porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme porque aún no lo imagino”, finalizó.