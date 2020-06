Lola Latorre: “No tengo muy buena relación con papá”

Lola Latorre, la hija de Diego y Yanina Latorre, se quebró al aire cuando contó cómo es la relación con su papá tras el escándalo que protagonizó luego de un affaire con la mediática Natacha Jaitt.

En el programa PH: Podemos Hablar confesó: "Me cuesta mucho hablar del tema, no lo hablo mucho. No sé si fue un enojo, sino una traición, me sentí traicionada como hija, papá fue siempre un ídolo para mí. Hoy en día no tengo una muy buena relación con él, intento cada día olvidarme y superar eso, pero me cuesta".

Sin embargo, reconoció el rol que tuvo su madre, la panelista Yanina Latorre: "Mi mamá me enseñó a ser fuerte, ella es súper guerrera, estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan, y él es mi papa y me dio un montón de cosas, y no me puedo olvidar de eso".

"Yo lo amo, pero me rompió el corazón y hoy en día sigo enojada, frustrada. Sé que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta", aseguró.

Con lágrimas en los ojos, la joven contó además que tenía un vínculo muy fuerte con Diego: "Para mí era muy fuerte su palabra, hablaba de todo con él, sus consejos eran muy importantes. Cuando me hizo eso, me sentí traicionada. No dudo del amor que tiene por sus hijos, pero me duele. Ese ídolo que tenía se me cayó y todavía no pude recuperar la relación que tenía con él".

Cuando explotó la infidelidad Lola tenía 17 años y dijo no entender nada: “Al principio lo negaba. Una amiga me mandó un mensaje y yo decía 'qué pasó, no entiendo'. Les escribo a mis papás y no me contestaban. En un momento vino la chica que trabaja en casa llorando y yo dije 'ay no'".

"Falté al colegio toda esa semana. El primer día que fui después de eso me sentía observada. Que me miren mis amigas, esa mirada de compasión, es difícil", detalló Latorre. Y confesó: "Lo miraba con cara de asco, tenía mucha bronca dentro. Después eso fue sanando, fui entendiendo muchas cosas. Lo recuerdo todos los días el tema. Lo hablo con mis amigas, con mi novio, incluso con él".

Sobre el final y emocionada por hablar de un tema que nunca tocó en público, Lola aseguró: "Yo sé que soy la luz de los ojos de mi papá, pero es difícil. Sé que todos cometemos errores, pero no hay que normalizarlos".