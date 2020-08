Irónica, Juana Viale le habló a Fernandez: "Señor presidente..."

“Que el señor Presidente me explique en qué fase de la ‘no cuarentena’ estamos” lanzó Juana Viale ni bien dio comienzo a La Noche de Mirtha el sábado. La inquietud parece ser la de muchos y, es por ello que la actriz lo dijo ante el nuevo anuncio de Alberto Fernández en el que confirmó la extensión del aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del coronvirus hasta el próximo 30 de agosto.

Es por ello que la ahora nueva referente política, Juana Viale, le consultó irónicamente a Fernández. “Otro sábado más en la ‘no cuarentena', no sabemos cómo decirlo ya... Yo ya no sé. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la ‘no cuarentena’, o cómo hay que denominarla. Por favor”. Vale recordar que la decisión el presidente la tomó, esta vez, con la opinión de varios especialistas en salud mental quienes remarcaron que evite utilizar la palabra "cuarentena".

Pero eso no fue todo. La conductora fue por más y en plena cena la actriz volvió a hablar del anuncio del mandatario con sus invitados Horacio Cabak, Felipe Miguel, Marcelo Mazzarello y Silvia Fernández Barrio. “¿Alguien conoce algo para nombrar la nueva fase de la no cuarentena-cuarentena (sic)?” preguntó. Y luego dio algunos posibles ejemplos, haciendo un juego de palabras con el dólar: “La cuarentena blue, la cuarentena paralela...”

Juana Viale conduce los programas de su abuela, Mirtha Legrand, desde que se anunció la cuarentena estricta el pasado 20 de marzo.