La policía fue a buscar a Alex Caniggia al Cantando 2020

Este martes por la noche en el Cantando 2020 se vivió un episodio confuso, polémico, pero no armado. La policía de la ciudad fue a buscar a la puerta del canal a Alex Caniggia para entregarle una carta documento. Según se pudo averiguar, fueron hasta su camarín, le entregaron la documentación en mano y luego se marcharon.

A raíz de lo sucedido, el abogado de Alex, Alejandro Cipolla, explicó el motivo del encuentro con la policía a Teleshow: “Me comuniqué con el Juzgado Contravencional Número 27 y me pusieron al tanto del expediente. No pude tomar vista del mismo porque primero tienen que ver la presentación, sí me informaron que se trata de un hecho en el que hubo una discusión con un agente de tránsito que se subió de tono. Por ahora, eso es lo único que sé”.

En la citación judicial que le recae al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul, el expediente está emitido por la Defensoría Oficial Penal Contravencional y de Faltas 10 CABA, fue firmado por la doctora María Florencia Zapata. La causa es la 23120/2019 caratulada Caniggia Alexander Dimitri S/85 C.C.

En la misma, se le hizo saber que debe comunicarse de manera urgente con la defensoría. Apenas le entregaron la documentación, el joven firmó la notificación y quedó anoticiado de que cuenta con un tiempo prudencial para hacerse presente, sino, enfrentará cargos más complejos.

Además de esta causa, podría agregarse otro episodio. Se trata del uso de un arma no convencional (un rifle de aire comprimido), un arma blanca y objetos contundentes con los que habría amenazado a la persona que tenía en frente suyo. Siempre reflejando lo que dice la carátula, la multa fue de mil a tres mil pesos o de 5 a 15 días de arresto, según el artículo 85 del código contravencional.