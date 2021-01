Murió Michael Apted, el de "Gorilas en la niebla"

Michael Apted, director de "Gorilas en la niebla" y "La hija del minero", entre otros filmes, falleció hoy a los 79 años, informó su agencia de representación, Gersh, citada por medios estadounidenses.



En su larga trayectoria, que reúne 79 créditos detrás de cámara, Apted dirigió a tres actrices que fueron nominadas al Oscar bajo su mando: Sissy Spacek, quien lo ganó con "La hija del minero” (1980) y Sigourney Weaver por “Gorillas en la niebla" (1988) y Jodie Foster in “Una mujer llamada Nell” (1994).



Pero fuera de los grandes filmes de Hollywood, como "007: El mundo no basta", "Enigma" y "Las crónicas de Narnia - La travesía del viajero del Alba", Apted también se dedicó a la experimentación documental.



Así, en 1977 inició su serie de seis filmes documentales "Up", para la emisora Granada Television, en la que seguía a un grupo de jóvenes británicos, a quienes revisitaba cada siete años.



Apted también se desempeñó como presidente del Gremio de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) de 2003 a 2009 y ayudó a negociar sus contratos con los productores.



“Su legado quedará para siempre en el cine y nuestro gremio. Un visionario intrépido como director e incomparable líder del Gremio, Michael vio la trayectoria de las cosas cuando otros no lo vieron, y todos fuimos los beneficiarios de su sabiduría y dedicación de por vida", dijo el presidente de la DGA Thomas Schlamme, citado por el sitio Variety.