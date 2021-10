El video de Soledad Aquino a meses del trasplante de hígado

Fueron muchos meses de incertidumbre, la salud de la ex esposa de Marcelo Hugo, Soledad Aquino era frágil e inestable. Pero luego del trasplante realizado con éxito llegó el alivio y así lo refleja el video publicado por su hija Mica Tinelli. El emotivo posteo con video la muestra bailando junto a un sentido mensaje.

Con una breve captura y música de Marc Anthony, Mica expresó:

Si supieran lo feliz que me hace subir este vídeo, después de meses y meses de lucha, incertidumbre, de no saber nada de lo que iba a pasar. Todo esto es el resultado del poder del amor, de la Fe, de tus ganas de vivir, del trabajo y la dedicación INCREÍBLE de todos los médicos. No tengo más palabras… G R A C I A S